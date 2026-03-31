circle x black
Cerca nel sito
 

Francesca Albanese, l'Ordine annulla la censura a Molinari: "Intervento critico, non parziale”

Il Consiglio di disciplina nazionale ribalta la decisione del Lazio e cancella la sanzione inflitta al giornalista, che commenta: "decisione che ripristina il rispetto della deontologia professionale"

Francesca Albanese, l'Ordine annulla la censura a Molinari:
31 marzo 2026 | 21.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha annullato la sanzione della censura inflitta a Maurizio Molinari, accogliendo il ricorso presentato dal giornalista contro la decisione del Consiglio territoriale del Lazio.

CTA

La vicenda nasce da un intervento andato in onda il 10 luglio 2025 durante la rassegna stampa di Rainews 24. In quell’occasione, a Molinari era stato contestato il contenuto di una risposta relativa alle sanzioni statunitensi nei confronti di Francesca Albanese, giudicata dal primo grado disciplinare come espressione di parzialità.

Una valutazione che il Consiglio nazionale ha ora ribaltato. Nella delibera notificata oggi, 31 marzo 2026, si sottolinea infatti come l’intervento del giornalista fosse “critico, ed è solamente come tale che andava valutato, anche perché per tutta la durata della sua risposta Molinari non ha mai espresso il suo giudizio in merito alle singole accuse nei confronti di Albanese".

Il punto, nella lettura del Consiglio, è quindi di natura deontologica: distinguere tra commento critico e presa di posizione su fatti. Un confine che, secondo la decisione, nel caso specifico non è stato violato.

A commentare il provvedimento è stato lo stesso Molinari, che ha parlato di una decisione in grado di “ripristinare e rafforzare il rispetto della deontologia professionale dei giornalisti italiani”, denunciando al tempo stesso un contesto informativo “sempre più spesso aggredito da narrazioni basate su fake news”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
censura giornalismo deontologia professionale
Vedi anche
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video
Legge elettorale, da oggi al via l'iter dello Stabilicum: le novità, cosa cambia - Video
News to go
Dichiarazione dei redditi, cosa fare se la Certificazione Unica ancora non arriva
News to go
Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza