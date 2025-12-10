Premio Amerigo a Caprara, Lombardi e Cappelli

Si è svolta questa mattina a Palazzo Canevaro, sede del Consolato generale degli Stati Uniti a Firenze, la cerimonia di consegna della XVII edizione del Premio Giornalistico Amerigo, dedicato ai professionisti che raccontano l’America al pubblico italiano. Lo ha reso noto l’Associazione Amerigo.

Per la sezione Quotidiani il premio è stato assegnato ad Anna Lombardi di la Repubblica, mentre per i Media audiovisivi il riconoscimento è andato a Paolo Cappelli di Rai News 24. Il premio per il Giornalismo online è stato attribuito a Elena Tempestini del blog Prospettive. A Alessandro Marenzi di Sky News 24 è stato conferito il Premio “No fake news”.

Il Premio Speciale 2025 è stato attribuito a Maurizio Caprara, editorialista di politica internazionale del Corriere della Sera. Il Premio Fotografia è andato al fotografo statunitense David Wiener, il Premio America a Chiara Albanese di Bloomberg News, mentre il Premio Europa è stato assegnato a Sarah Wheaton di Politico Europe.

Alla cerimonia hanno preso parte la Console generale degli Stati Uniti Daniela Ballard, il presidente nazionale di Amerigo Edoardo Imperiale, il rappresentante in Italia di Enam Massimo Cugusi, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, il presidente di AACUPI Fabrizio Ricciardelli, il coordinatore nazionale del Premio Michele Ricceri, il giornalista Piero Meucci della Commissione tecnica, oltre ai rappresentanti della missione diplomatica Usa e ai soci dell’associazione provenienti dai chapter di Firenze, Milano, Napoli e Roma.

Amerigo riunisce gli international visitors italiani selezionati dall’Ambasciata degli Stati Uniti per i programmi culturali del Dipartimento di Stato americano.