Meloni in Arabia Saudita, intese per 10 mld

Le intese del valore di circa di 10 miliardi di dollari sono state al centro della visita in Arabia Saudita del premier Giorgia Meloni. Sono state sottoscritte nell'ambito di una tavola rotonda con gli stakeholder di entrambi i Paesi ospitata dallo spazio eventi 'Maraya', edificio interamente ricoperto di specchi che riflette l'imponente paesaggio della valle di Ashar. Fincantieri, con l’Amministratore Delegato Pierroberto Folgiero, ha firmato una serie di Memorandum of Understanding per consolidare la presenza nel paese allargando la collaborazione già avviata nel comparto militare, anche a quello civile per la costruzione di navi mercantili e off-shore.