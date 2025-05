Meloni in Senato per il premier time

Come previsto nell’agenda del Capo del Governo, mercoledì 7 maggio, Giorgia Meloni si è presentata in Aula del Senato per rispondere a diverse tematiche: dalle spese militari alla politica estera, dalle riforme al lavoro. In apertura, l’interrogazione del Sen. Calenda (AZ) sul tema della difesa a cui il Premier ha risposto ricordando che “Italia e UE devono rafforzare le proprie capacità difensive per affrontare le sfide geopolitiche in atto. Il tetto del 2% del Pil per le spese della difesa è un impegno preso già nel 2014 al vertice NATO di Washington, un impegno che l’Italia raggiungerà nel 2025. Mantenere gli impegni è fondamentale per farsi rispettare”. Su questo tema, Meloni ha inoltre ribadito che il Governo non intende mettere mano ai fondi di coesione per sostenere le spese per la difesa. In ambito di politica estera, il Presidente del Consiglio ha affermato che “il Governo ha avuto un’identità chiara e che in Europa ha recuperato una centralità”. Rispondendo al quesito della Sen. Biancofiore (NM) sul profilo di politica internazionale del Governo, Meloni, con specifico riferimento al Medioriente, ha espresso la volontà dell’Esecutivo di continuare ad appoggiare il piano dei Paesi arabi che prevede la prospettiva dei due Stati e un piano di ricostruzione a Gaza credibile. Il Sen. Renzi (IV) ha chiesto quali siano le tre riforme che il Governo ritiene prioritarie e che intende realizzare entro fine legislatura. IL Premier Meloni ha risposto indicando come priorità personale il premierato, anche se, “la Maggioranza è intenzionata a procedere spedita sulla riforma della giustizia”. Sul tema del lavoro, Meloni dopo aver sottolineato l’efficacia della strategia messa in atto dal Governo, confermata anche dai dati Istat sull’occupazione del primo trimestre 2025, ha ricordato la questione della sicurezza sul lavoro, definendola “una priorità del Governo e anche per questo a breve ci confronteremo con i Sindacati per investire al meglio le recenti risorse reperite insieme all’Inail”. Infine, in ambito di caro energia il Sen. Boccia (PD) ha chiesto quali siano gli impegni presi nel bilaterale con Trump circa l’incremento degli acquisti di GNL dagli USA e quali siano le misure per invertire il trend di crescita delle tariffe. Nella sua risposta, il Premier ha citato i 60 miliardi già spesi dal Governo a sostegno di famiglie e imprese, aggiungendo che l’apposito disegno di legge sul nucleare intende produrre energia con mini-reattori puliti e sicuri che “ci consentiranno di avere energia a basso costo e indipendenza energetica”.

Link: Premier question time