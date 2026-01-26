circle x black
Cerca nel sito
 

Meloni in visita in Corea del Sud: “Rafforzare il dialogo politico e la cooperazione”

26 gennaio 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Sono molto contenta di essere il primo leader europeo a venire in visita in Corea dal suo insediamento. Le nostre nazioni condividono molti valori e condividono un potenziale straordinario ancora inespresso, nonostante rapporti bilaterali già molto solidi”, ha affermato il Premier Meloni al Presidente della Corea del Sud Lee Jae-Myung nel corso dell’incontro tra i due leader. Al centro dell’incontro istituzionale, Italia e Corea del Sud hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per rafforzare la partnership e sostenere la cooperazione bilaterali in diversi ambiti: economia, sicurezza, tecnologia, grandi sfide globali. Nella dichiarazione i due leader concordano nel voler dare nuovo impulso al Dialogo Strategico e di elaborare un nuovo Piano d’Azione bilaterale per il periodo 2026-2030. Italia e Corea nel rafforzare la cooperazione economica e industriale, soprattutto nei settori tecnologici avanzati come IA, aerospazio, semiconduttori e materie prime critiche. I due Paesi intendono ampliare le partnership pubblico private e concludere un Memorandum d’Intesa sui semiconduttori. Centrale è anche la sicurezza delle catene di approvvigionamento, con l’obiettivo di sviluppare reti resilienti per i minerali critici, anche tramite iniziative multilaterali. A livello geopolitico, Italia e Corea ribadiscono il sostegno a un Indo Pacifico stabile e la volontà di perseguire la completa denuclearizzazione della Penisola Coreana. Viene inoltre promossa la cooperazione in scienza e ricerca, con progetti congiunti in settori avanzati. Infine, i due Paesi valorizzano la diplomazia culturale, la tutela del patrimonio e la collaborazione sportiva.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giorgia Meloni dialogo politico cooperazione partnership sostegno denuclearizzazione
Vedi anche
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza