Meloni in visita in Corea del Sud: “Rafforzare il dialogo politico e la cooperazione”

“Sono molto contenta di essere il primo leader europeo a venire in visita in Corea dal suo insediamento. Le nostre nazioni condividono molti valori e condividono un potenziale straordinario ancora inespresso, nonostante rapporti bilaterali già molto solidi”, ha affermato il Premier Meloni al Presidente della Corea del Sud Lee Jae-Myung nel corso dell’incontro tra i due leader. Al centro dell’incontro istituzionale, Italia e Corea del Sud hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per rafforzare la partnership e sostenere la cooperazione bilaterali in diversi ambiti: economia, sicurezza, tecnologia, grandi sfide globali. Nella dichiarazione i due leader concordano nel voler dare nuovo impulso al Dialogo Strategico e di elaborare un nuovo Piano d’Azione bilaterale per il periodo 2026-2030. Italia e Corea nel rafforzare la cooperazione economica e industriale, soprattutto nei settori tecnologici avanzati come IA, aerospazio, semiconduttori e materie prime critiche. I due Paesi intendono ampliare le partnership pubblico private e concludere un Memorandum d’Intesa sui semiconduttori. Centrale è anche la sicurezza delle catene di approvvigionamento, con l’obiettivo di sviluppare reti resilienti per i minerali critici, anche tramite iniziative multilaterali. A livello geopolitico, Italia e Corea ribadiscono il sostegno a un Indo Pacifico stabile e la volontà di perseguire la completa denuclearizzazione della Penisola Coreana. Viene inoltre promossa la cooperazione in scienza e ricerca, con progetti congiunti in settori avanzati. Infine, i due Paesi valorizzano la diplomazia culturale, la tutela del patrimonio e la collaborazione sportiva.

