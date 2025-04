Un oro e un bronzo inaspettati, per impreziosire il weekend di Pasqua e dare nuova energia al mondo azzurro verso Milano Cortina 2026. La nazionale maschile junior di curling ha festeggiato poche ore fa il titolo iridato ai Campionati mondiali di Cortina, test event per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del prossimo anno. Nel World Team Trophy in Giappone, la nazionale di pattinaggio di figura è invece salita sul terzo gradino del podio. Un risultato mai visto.

Curling d'oro

Qui curling. A Cortina, la squadra composta da Andrea Gilli, Stefano Gilli, Cesare Spiller, Stefano Spiller e Francesco Vigliani ha conquistato la prima medaglia d’oro della storia azzurra ai Campionati mondiali junior. Dopo il round robin, gli azzurri avevano chiuso davanti vincendo otto partite su nove. In semifinale, la Nazionale ha poi battuto 9-2 la Repubblica di Corea, strappando il pass per la finale poi vinta con la Norvegia (9-5).

Il bronzo nel pattinaggio

Capitolo World Team Trophy. L'Italia del pattinaggio di figura ha preso parte per la quarta volta nella storia alla competizione a squadre, riservate alle migliori sei nazioni del ranking. Nella prima giornata, l’Italia ha chiuso quarta con 30 punti, grazie al terzo posto nella danza ritmica di Charlene Guignard e Marco Fabbri (e con i piazzamenti al nono e undicesimo posto di Daniel Grassl e Nikolaj Memola nel programma corto maschile e con Lara Naki Gutmann e Anna Pezzetta, quinta e ottava nel programma corto femminile).

Nel day 2, ecco il secondo posto nel programma corto di coppia con Sara Conti e Niccolò Macii. I terzi posti di Guignard/Fabbri (danza libera) e Grassl (programma libero maschile) hanno permesso poi agli azzurri di salire al terzo posto per l'ultima giornata. Qui, a fare la differenza è stata soprattutto la coppia Conti/Macii, che con un punteggio di 142,46 nel programma libero ha trascinato l'Italia al terzo posto finale (dietro a Stati Uniti e Giappone). Il pattinaggio di figura azzurro ha chiuso così con 15 podi la stagione di avvicinamento alle Olimpiadi.