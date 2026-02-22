circle x black
Milano Cortina, Gabry Ponte dà spettacolo nella cerimonia di chiusura sulle note di 'Blue - Da Ba Dee'

Il dj, tra i più influenti al mondo, ha celebrato con la sua musica il contributo dato alle Olimpiadi dai volontari

Gabry Ponte - Fotogramma/IPA
Gabry Ponte - Fotogramma/IPA
22 febbraio 2026 | 22.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spettacolo all'Arena di Verona con Gabry Ponte, per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi domenica 22 febbraio. Dopo la parte protocollare della Victory Ceremony, che ha visto la tradizionale proclamazione dei podi olimpici, c'è stato un sentito omaggio ai volontari, capeggiati da Mario Gargiulo, 90 anni, il più vecchio volontario, presente a Cortina ‘56.

I volontari sono entrati in scena disponendosi coreograficamente per formare il numero "26", simbolo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'esibizione è stata accompagnata da un set musicale di Gabry Ponte (sulle note di ‘Blue - Da Ba Dee’), che ha celebrato in maniera iconica il contributo fondamentale di migliaia di persone che hanno reso possibile l'evento.

Milano Cortina Olimpiadi Milano Cortina 2026 Gabry Ponte
