Paralimpiadi Milano Cortina, oggi seconda giornata: gli italiani in gara e dove vederli

Sono dieci i titoli in palio: grande attesa per gli azzurri, a cominciare da Emanuel Perathoner nello snowboard

Chiara Mazzel festeggia l'argento conquistato ieri alle Paralimpiadi - Fotogramma/IPA
Chiara Mazzel festeggia l'argento conquistato ieri alle Paralimpiadi - Fotogramma/IPA
08 marzo 2026 | 08.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Seconda giornata di gare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le emozioni del giorno uno di gare, con le prime medaglie di Chiara Mazzel (argento nella discesa libera impaired) e Giacomo Bertagnolli (bronzo nella discesa libera impaired), gli azzurri vanno a caccia di nuovi successi. Ecco gli orari di oggi, gli italiani in gara e dove vederli in tv e streaming.

Paralimpiadi Milano Cortina, italiani in gara oggi

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, domenica 8 marzo, alle Paralimpiadi di Milano Cortina:

9:35 Curling, round robin squadre miste Italia-Cina, Slovacchia-Norvegia, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Lettonia

10:00 Biathlon, individuale 12,5 km femminile sitting

10:30 Biathlon, individuale 12,5 km maschile sitting (Marco Pisani)

11:00 Snowboard, SBX maschile SB-UL (preliminari) (Paolo Priolo)

11:10 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (preliminari)

11:33 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (quarti di finale)

11:38 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (quarti di finale) (Emanuel Perathoner)

11:43 Snowboard, SBX maschile SB-UL (quarti di finale) (Jacopo Luchini, Riccardo Cardani)

12:10 Biathlon, individuale 12,5 km femminile standing

12:10 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (semifinali)

12:20 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (semifinali)

12:25 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (semifinali)

12:15 Snowboard, SBX maschile SB-UL (semifinali)

12:30 Biathlon, individuale 12,5 km maschile standing (Cristian Toninelli)

12:30 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (small final)

12:32 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (big final)

12:41 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (small final)

12:44 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (big final)

12:47 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (small final)

12:49 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (big final)

12:55 Snowboard, SBX maschile SB-UL (small final)

12:58 Snowboard, SBX maschile SB-UL (big final)

13:15 Biathlon, individuale 12,5 km femminile VI

14:00 Biathlon, individuale 12,5 km maschile VI

14:35 Curling, round robin doppio misto: Gran Bretagna-Cina, Lettonia-Corea, Estonia-Giappone, Stati Uniti-Italia

18:35 Curling, round robin squadre miste: Canada-Norvegia, Cina-Corea, Stati Uniti-Italia

Paralimpiadi Milano Cortina, dove vederle

Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026? Le gare di oggi saranno visibili su Rai 2 (fasce orarie 8.30-10.30, 12-13) e su Rai Sport (fasce orarie 10.30-12.30, 13.30-16.25, 18.35-21). Le competizioni saranno visibili anche in streaming su RaiPlay.

