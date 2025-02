La storia è sempre più vicina. Manca un anno a Milano Cortina 2026 e oggi, 6 febbraio 2025, scatta il countdown ufficiale verso le prossime Olimpiadi invernali. Ma quali saranno adesso le tappe da cerchiare in rosso nei prossimi mesi?

Un anno a Milano Cortina

Premessa temporale. Con il countdown ufficiale scattato al –1 anno dalle Olimpiadi invernali, parte anche la corsa ai biglietti per Milano Cortina 2026 . Per chi è già registrato sulla piattaforma, inizia oggi la vendita dei tagliandi. Per un’altra data da cerchiare in rosso, salto dal 6 febbraio al 6 marzo : tra un mese, saranno tanti gli eventi celebrativi anche per il –1 anno paralimpico. Le Paralimpiadi invernali inizieranno venerdì 6 marzo 2026, per concludersi domenica 15 marzo 2026.

La torcia a Osaka

Il 14 aprile un altro appuntamento da non perdere. A Osaka, nel Padiglione Italia a Expo 2025, verrà mostrata al mondo la Torcia delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, il simbolo più iconico dei Giochi (svelato in contemporanea anche a Milano). Un’occasione cruciale per trasmettere i valori dell’identità italiana in un contesto di spessore internazionale.

Il -100 ai Giochi

Calendario da tenere a portata di mano pure per i tanti appuntamenti che animeranno l’avvicinamento a Milano Cortina tra ottobre e novembre, in occasione del –100 dalle Olimpiadi. Il 29 ottobre è la data da fissare per il simbolico -100 giorni ai Giochi, mentre il 26 novembre sarà la volta delle celebrazioni per il –100 paralimpico, con tanto di accensione della fiamma a Olimpia. Il 4 dicembre ci sarà invece la cerimonia di consegna della fiamma olimpica ad Atene. E il 6 dicembre, a 2 mesi dall’inizio dei Giochi, partirà il viaggio della fiamma olimpica.

Il viaggio della Fiamma

Altre coordinate da tenere a mente? La fiamma sarà a Roma il 5 dicembre e poche ore dopo inizierà il suo viaggio lungo la penisola. Sarà a Napoli a Natale, mentre festeggerà il nuovo anno a Bari. Il 26 gennaio volerà invece a Cortina d’Ampezzo, a 70 anni esatti dalla cerimonia d’apertura dei Giochi del 1956, per poi concludere il suo tragitto a Milano la sera di venerdì 6 febbraio 2026. Con uno spettacolare ingresso a San Siro per la cerimonia inaugurale. Quel giorno, gli occhi del mondo saranno puntati sull'Italia. (di Michele Antonelli)