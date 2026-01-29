"Preoccupazione a una settimana da Milano Cortina? Partiamo da questo termine preoccupazione, se non ce ne siamo occupati prima vuol dire che abbiamo sbagliato. Puoi essere teso, ma in questo momento non devi essere preoccupato, perché faccio sempre il paragone con l'atleta, ti sei allenato e allora devi essere capace di tirar fuori quello che vali. Quella è l'unica attenzione e concentrazione che devi dimostrare. Io per natura sono sempre stato ottimista, ma è l'Italia che mi rende ottimista, perché noi siamo un paese che è primo nel problem solving, nella capacità di trovare soluzioni alternative a qualsiasi caratteristica negativa che potesse avvenire. Poi il fatto che già per la cerimonia d'apertura non si trovino più biglietti è un indice di attenzione, nonostante il costo che qualcuno aveva criticato. Le continue richieste che mi fanno, pensando che io ho una serie illimitata di biglietti per le manifestazioni sportive è un indice che l'attenzione della comunità sta crescendo". Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine della presentazione del Rapporto Sport 2025.

Buonfiglio: "Milano Cortina? Aspettative di grande successo"

Il presidente del Coni ha continuato: "E' un fatto che sta richiamando l'attenzione, quindi le mie aspettative sono di grande successo. Sicurezza? Noi quando abbiamo queste domande dobbiamo fare velocemente un'analisi del passato e delle grandi manifestazioni che abbiamo organizzato. Chiaramente faccio gli scongiuri, però il nostro servizio di sicurezza ha funzionato sempre. Abbiamo avuto il Giubileo qui a Roma, è successo qualcosa? Abbiamo avuto la Ryder Cup, dove c'erano capi di Stato. Ha funzionato tutto. Che poi oggi per ogni cosa ci siano critiche, va bene, perché siamo un paese democratico, fortunatamente. Sta a noi fare in modo che quelle critiche ci stimolino a fare meglio".

E ancora: "Quanti mi hanno criticato sul portabandiera? Però Federica Brignone sta tornando in gara, o no? Quindi sicuramente sarà un successo? Ne dobbiamo essere convinti tutti quanti. Faccio un paragone. La Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi secondo voi è stato un successo? E i francesi che hanno detto? Tutto bellissimo".

Poi, un commento su chi accenderà il braciere olimpico: "Non trapela nulla? Come sempre. Ci saranno delle belle sorprese e sto godendo già adesso".