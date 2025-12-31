Il grande traguardo è ormai a un passo. Manca poco più di un mese a Milano Cortina 2026. Il countdown verso i Giochi Olimpici Italiani è vicino alla fine, accompagnato da mille emozioni e scandito dalle tappe del viaggio sacro della fiamma. Un itinerario imponente, a bordo di un convoglio speciale che da inizio dicembre sta portando a spasso per tutta Italia il simbolo delle Olimpiadi. Con partenze ogni giorno di prima mattina e arrivo intorno alle 19.30 nelle varie città di tappa per l’accensione del braciere. Un momento di festa per condividere con la gente la profondità dello spirito olimpico.

Il viaggio della fiamma

Il rush finale sta portando e porterà le Olimpiadi ovunque. Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, dal Duomo di Milano al Canal Grande di Venezia, la fiamma tocca giorno dopo giorno i simboli del patrimonio culturale italiano, insieme a luoghi che rappresentano resilienza e rinascita, come Amatrice e il quartiere Scampia. La fiamma è stata a Napoli per Natale, festeggerà il Capodanno a Bari e il 26 gennaio 2026 tornerà a Cortina d’Ampezzo, 70 anni dopo la Cerimonia d’Apertura dei Giochi del 1956, prima di concludere il suo percorso a Milano, entrando a San Siro la sera del 6 febbraio 2026. Quel giorno, le attenzioni del mondo saranno concentrate sulla cerimonia d’apertura. Il momento da sempre più iconico, seguito e ricordato delle Olimpiadi. La prima grande ospite internazionale dell’evento sarà Mariah Carey, riconosciuta in tutto il mondo per una voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture. Un’artista generazionale, che incarna pienamente l’atmosfera emozionale delle Olimpiadi e il tema guida della cerimonia: Armonia. La festa di apertura dei Giochi sarà concepita come un grande abbraccio collettivo che si intreccia con lo Spirito Italiano, tra innovazione, emozione e partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale. Come Pierfrancesco Favino, tra i volti più rappresentativi del panorama cinematografico nazionale. L’attore sarà protagonista a San Siro interpretando un testo potente ed evocativo, omaggio all'armonia dei territori e al dialogo tra città e montagna, cifra caratteristica dei prossimi Giochi.

Gli ultimi test event

Si corre anche sugli altri fronti. Dal 9 all’11 gennaio 2026, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena verrà ufficialmente inaugurata con le Final Four del Campionato IHL Serie A e della Coppa Italia 2025/2026. Un test event cruciale nel percorso verso Milano Cortina 2026. Il polo vivrà così tre giorni di sport all’insegna della passione, per onorare la grande prima della struttura dedicata all'hockey. Un palazzetto polivalente che sarà il centro nevralgico dei tornei di Milano Cortina 2026, assegnando il titolo femminile il 19 febbraio e quello maschile il 22 febbraio, poche ore prima della cerimonia di chiusura. L’hockey, uno degli sport più seguiti alle Olimpiadi Invernali, vedrà quest’anno il ritorno in campo delle stelle della National Hockey League (NHL), la lega professionistica nordamericana con i campioni più famosi al mondo. Un altro motivo che accende l’attesa verso Milano Cortina.