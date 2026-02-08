circle x black
Olimpiadi Milano Cortina, 200mila dollari garantiti per ogni atleta Usa. Ecco perché

Anche in caso di ultimo posto, gli statunitensi incasseranno somme notevoli

08 febbraio 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
Per gli atleti degli Stati Uniti, le Olimpiadi di Milano Cortina sono già un trionfo. Un ricchissimo trionfo, da 200mila dollari (solo per la partecipazione). Una cifra che, nessuno scherzo, è già stata assicurata a tutta la spedizione a stelle e strisce. Tutto questo grazie a una persona, Ross Stevens. Il miliardario fondatore e amministratore di Stone Ridge Holdings Group, che prima dei Giochi Olimpici ha fatto una donazione da 100 milioni di dollari a tutto il team americano. Calcolatrice alla mano, saranno 100mila dollari per ogni atleta, che andranno ad aggiungersi ai 100mila già garantiti a ogni partecipante del team Usa.

Stevens lo ha raccontato in un'intervista al Wall Street Journal: “Voglio evitare che l’insicurezza finanziaria impedisca agli atleti d’élite della nostra nazione di raggiungere nuove frontiere di eccellenza”. E, quindi, con il suo slancio di generosità, ogni americano di Milano Cortina riceverà altri 100mila dollari. Non malissimo.

