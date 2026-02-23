Milano Cortina 2026 è stata un’edizione da record per l’Italia. In termini di successo, pubblico e medaglie. Ma anche di guadagni per gli atleti azzurri. Con 30 medaglie (10 ori, 6 argenti e 14 bronzi), gli azzurri hanno superato in maniera netta la precedente migliore spedizione, quella di Lillehammer 1994. Con il quarto posto nel medagliere, dietro alla Norvegia, regina degli sport invernali, e agli Stati Uniti. Podi magnifici e pesanti, anche in termini economici. Con un conto complessivo, per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di 6,57 milioni di euro. Sommando ori, argenti e bronzi dei campioni azzurri.

Milano Cortina, i premi per i medagliati azzurri

Ma qual è il valore delle medaglie di Milano Cortina 2026? Per gli ori, il premio è di 180mila euro, per gli argenti sono 90mila e per il bronzo 60mila. Il Coni dovrà dunque versare nelle casse degli azzurri una cifra record, anche considerando il numero degli atleti (per le staffette, per esempio, i riconoscimenti sono gli stessi per ogni atleta e non vengono divisi). Federica Brignone , Francesca Lollobrigida (due ori) e Arianna Fontana (un oro e due argenti) portano così a casa, solo guardando ai risultati sportivi (senza considerare introiti da sponsor vari) la bellezza di 360mila euro. Flora Tabanelli, stella azzurra del freestyle, porta invece a casa 60mila euro (come tutti gli altri bronzi).

Milano Cortina, le tasse sulle medaglie

Rispetto alle precedenti edizioni delle Olimpiadi, Milano Cortina 2026 presenta però una novità fiscale. I premi non saranno tassati, per la prima volta nella storia. Le somme riconosciute dal Coni saranno incassate dagli atleti in maniera integrale (non rientrano nel reddito imponibile). Anche in questo, le Olimpiadi italiane rappresentano una svolta.