circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Milano Cortina, incassi record per gli azzurri: da Brignone e Fontana a Tabanelli, quanto hanno guadagnato

Quella appena conclusa è stata un’edizione mai vista per l'Italia. Anche in termini di ricavi per i medagliati

Federica Brignone - Fotogramma/IPA
Federica Brignone - Fotogramma/IPA
23 febbraio 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Milano Cortina 2026 è stata un’edizione da record per l’Italia. In termini di successo, pubblico e medaglie. Ma anche di guadagni per gli atleti azzurri. Con 30 medaglie (10 ori, 6 argenti e 14 bronzi), gli azzurri hanno superato in maniera netta la precedente migliore spedizione, quella di Lillehammer 1994. Con il quarto posto nel medagliere, dietro alla Norvegia, regina degli sport invernali, e agli Stati Uniti. Podi magnifici e pesanti, anche in termini economici. Con un conto complessivo, per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di 6,57 milioni di euro. Sommando ori, argenti e bronzi dei campioni azzurri.

Milano Cortina, i premi per i medagliati azzurri

Ma qual è il valore delle medaglie di Milano Cortina 2026? Per gli ori, il premio è di 180mila euro, per gli argenti sono 90mila e per il bronzo 60mila. Il Coni dovrà dunque versare nelle casse degli azzurri una cifra record, anche considerando il numero degli atleti (per le staffette, per esempio, i riconoscimenti sono gli stessi per ogni atleta e non vengono divisi). Federica Brignone , Francesca Lollobrigida (due ori) e Arianna Fontana (un oro e due argenti) portano così a casa, solo guardando ai risultati sportivi (senza considerare introiti da sponsor vari) la bellezza di 360mila euro. Flora Tabanelli, stella azzurra del freestyle, porta invece a casa 60mila euro (come tutti gli altri bronzi).

Milano Cortina, le tasse sulle medaglie

Rispetto alle precedenti edizioni delle Olimpiadi, Milano Cortina 2026 presenta però una novità fiscale. I premi non saranno tassati, per la prima volta nella storia. Le somme riconosciute dal Coni saranno incassate dagli atleti in maniera integrale (non rientrano nel reddito imponibile). Anche in questo, le Olimpiadi italiane rappresentano una svolta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Olimpiadi premi medaglie Coni valore medaglie
Vedi anche
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza