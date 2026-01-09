circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Milano Cortina 2026, Olimpiadi sulle monete: emessi pezzi speciali da 20 e 50 euro

La Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana celebra il grande evento

La moneta da 20 euro per le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 - IPZS
La moneta da 20 euro per le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 - IPZS
09 gennaio 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 brilleranno anche sulle monete. E saranno monete speciali, molto preziose. La Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana, presentata a gennaio di un anno fa, celebra i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali con una serie esclusiva di monete che unisce la bellezza dello sport alla ricchezza storica del Paese e torna d'attualità a poco meno di un mese dalla cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026, prevista a San Siro il 6 febbraio.

Tra le tematiche che ispirano i disegni spiccano alcuni simboli suggestivi: dal logo ufficiale a discipline e località ospitanti.

Milano Cortina 2026, monete speciali da 20 e 50 euro

Le emissioni raccontano il cammino verso le Olimpiadi e le Paralimpiadi, attraverso elementi iconici dell'attesa manifestazione. Ecco le caratteristiche delle monete, emesse a partire dal febbraio dello scorso anno:

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 20 euro Au 999,9 Proof dal peso di 1/4 oz (acquistabile sul sito della Zecca di Stato a 869 euro)

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 50 euro Au 999,9 Proof dal peso di 1 oz (acquistabile sul sito della Zecca di Stato a 3.450 euro)

Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 20 euro Au 999,9 Proof dal peso di 1/4 oz (acquistabile sul sito della Zecca di Stato a 869 euro)

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Pattinaggio di velocità – Milano – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro)

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Curling – Cortina – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro)

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Salto con gli sci – Predazzo – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro)

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Snowboard – Livigno - 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro)

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Sci alpino – Bormio - 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro)

Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Sci nordico paralimpico – Tesero - 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina 2026 monete 20 euro monete 50 euro monete Olimpiadi
Vedi anche
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza