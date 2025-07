Sette mesi all'inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Sette mesi all'inizio di un evento sportivo che in Italia non si vedeva da vent'anni. Milano Cortina 2026 corre verso il simbolico traguardo della cerimonia di inaugurazione del 6 febbraio, con i riflettori che nel frattempo illuminano la storia e il percorso dell'evento. Da ieri a oggi.

Una lectio sulle origini delle Olimpiadi

Succede per esempio a Cortina d'Ampezzo, in è stata già accesa la fiamma della cultura, con la 32esima edizione di 'Una Montagna di Libri', celebre rassegna internazionale della letteratura. Quest'anno sarà Laura Pepe, tra le più autorevoli studiose del mondo antico, ad aprirla con una lectio magistralis sulla storia dei Giochi Olimpici. L'appuntamento è fissato per l'11 luglio.

Con la lectio magistralis "Olympia. Le origini della leggenda", Laura Pepe accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante tra i Giochi dell’età classica e la loro eredità nel mondo contemporaneo. Un'occasione per interrogarsi sul significato dell'esperienza olimpica: tra ideali antichi, miti immortali e la trasformazione culturale che separa (e collega) i giochi di ieri e di oggi. Pepe, docente di Diritto greco antico all'Università degli Studi di Milano, proporrà una riflessione profonda: le Olimpiadi antiche erano celebrazione della fisicità, della competizione, della gloria, ma anche della comunità e dell'etica. Cosa resta oggi di quel patrimonio?

L'evento inaugurerà una stagione ricchissima: 'Una Montagna di Libri tornerà con 40 incontri fino a settembre. Tra vette, libri e idee, la letteratura tornerà protagonista nella Regina delle Dolomiti. Tra i nomi più attesi figurano Javier Cercas, con il suo nuovo romanzo "Il folle di Dio alla fine del mondo", e Dmytro Kuleba, ex ministro degli Esteri dell'Ucraina, che offrirà un racconto intenso sulla guerra e sulla libertà d'Europa. Oltre a loro, firme della narrativa contemporanea come Marco Malvaldi, Chiara Barzini, Alessandro Piperno, Andrea Bajani e Yaroslav Trofimov.

Villaggio Olimpico, accordo per la consegna

L'ultima settimana verso i Giochi regala altre novità. Fondazione Milano Cortina 2026 e Coima (in qualità di promotore e gestore dei fondi immobiliari Coima Olympic Village Fund e Fondo Porta Romana) hanno raggiunto un accordo in vista della consegna del Villaggio Olimpico alla stessa Fondazione. L’intesa servirà ad aumentare la sostenibilità complessiva dell’opera in termini di eliminazione degli sprechi e riduzione dei tempi di conversione.

Il Villaggio rappresenterà un'eredità importante per Milano dopo le Olimpiadi, ma sarà per il Paese anche un esempio di sostenibilità a livello mondiale. L’accordo prevede: l’aumento dei posti letto per gli atleti che soggiorneranno nel Villaggio Olimpico; la consegna a Milano Cortina di stanze già arredate secondo la configurazione definitiva di studentato, grazie a un unico allestimento al posto delle due diverse tipologie di arredi precedentemente previste; l’utilizzo dei 10.000 metri quadri di superficie al piano terra degli edifici che compongono il Villaggio Olimpico per l’insediamento di servizi per gli atleti, originariamente previsti in strutture temporanee. Questi servizi (palestra, coworking, ristorazione e strutture medico-sanitarie) al termine dei Giochi saranno convertiti in servizi dedicati alla comunità del futuro quartiere di Scalo Romana, con l’obiettivo di contribuire all’attivazione sociale dell’intera area in un’ottica di piena integrazione dal punto di vista urbanistico, a beneficio di tutta la cittadinanza.

Le strutture del Villaggio Olimpico sono state completate con un anticipo di 30 giorni rispetto alla consegna originariamente prevista per luglio 2025, dopo 900 giorni di cantiere, e resteranno nella disponibilità del Fondo Porta Romana per la finalizzazione dei nuovi impegni. La cerimonia di consegna alla Fondazione Milano Cortina è prevista in autunno.