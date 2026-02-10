La stella norvegese del biathlon Sturla Holm Laegreid in lacrime in diretta tv: "Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita. E tre mesi fa ho commesso il mio errore più grande"

Lacrime in diretta tv, non solo per la medaglia di bronzo appena vinta nel biathlon a Milano Cortina. Grande stupore ad Anterselva quando la stella norvegese Sturla Holm Laegreid, che ha conquistato il bronzo nella gara individuale maschile di 20 km, ha confessato durante un'intervista a bordo pista di aver tradito la sua fidanzata e di essere affranto nonostante il podio olimpico.

NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics.



Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the "worst week" of his life.



"Vincere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi è qualcosa di enorme. È la mia prima medaglia olimpica. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il percorso. I tecnici che oggi hanno preparato gli sci, e tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto. E poi c'è una persona con cui avrei voluto condividere questo momento, che forse oggi non sta guardando", ha detto Laegreid.

"Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita, la persona più bella e straordinaria del mondo. E tre mesi fa ho commesso il mio errore più grande e l'ho tradita", ha continuato il 28enne con le lacrime agli occhi confessando che il tradimento gli ha impedito di festeggiare pienamente il risultato sportivo.

Un tradimento che il campione norvegese ha confessato alla donna una settimana fa. "È stata la settimana peggiore della mia vita. Avevo una medaglia d'oro nella mia vita. Probabilmente ora molti mi guardano con occhi diversi. Io vedo solo lei. Vorrei solo poter condividere tutto questo con lei", le parole dell'atleta in diretta tv.