Fincantieri e la Fondazione Milano Cortina 2026 hanno siglato un accordo di sponsorship in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La firma dell’accordo è avvenuta alla presenza dell’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e il Ceo Andrea Varnier.

I Giochi Paralimpici, in particolare, costituiscono per Fincantieri un esempio straordinario di determinazione e resilienza, principi che ispirano quotidianamente l’azienda nel proprio percorso di crescita e innovazione. Il Gruppo, che attraverso il programma Fincantieri everyDEI ha fatto di diversità, equità e inclusione dei valori fondanti della propria identità, è impegnato a favorire la partecipazione attiva e la valorizzazione di ogni individuo, e riconosce nei Giochi un catalizzatore di cambiamento sociale e culturale, capace di abbattere barriere e costruire una società più equa e accogliente.

L’adesione ai valori olimpici e paralimpici rappresenta per il Gruppo un’opportunità concreta per rafforzare il proprio impegno verso la responsabilità sociale d’impresa, promuovendo un modello di crescita inclusiva, in linea con le sfide e le aspirazioni delle nuove generazioni.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: “Essere al fianco di una manifestazione internazionale come i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 rappresenta per Fincantieri un’occasione unica per riaffermare la centralità di valori come inclusione e rispetto che sono alla base del nostro operato. In un contesto globale che richiede coesione e apertura, crediamo che la forza di una comunità si misuri nella capacità di valorizzare ogni diversità e di trasformare le sfide in opportunità. Come costruttori di eccellenza, vogliamo essere anche costruttori di valori, accompagnando l’Italia in questa straordinaria avventura olimpica e paralimpica".

Andrea Varnier, Amministratore Delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, ha aggiunto: “Annunciamo con soddisfazione la partnership con Fincantieri, un'azienda italiana di rilievo internazionale e leader nella cantieristica navale. Fincantieri rappresenta l'ingegno e la capacità produttiva che caratterizzano l'industria del nostro Paese nel mondo. Questa collaborazione rispecchia il modello dei Giochi di Milano Cortina 2026, profondamente radicato nello spirito italiano. L'unione tra la nostra visione e una realtà di così grande pregio come Fincantieri, con la sua consolidata esperienza e attenzione alla ricerca di soluzioni innovative, sarà importante per il successo dell'evento: contribuirà a valorizzare l'eccellenza italiana rafforzando il nostro impegno per i Giochi”.