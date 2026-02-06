Il grande giorno è arrivato. Iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e Amos Mosaner sarà uno dei protagonisti della cerimonia di apertura di oggi, venerdì 6 febbraio. L'azzurro, oro olimpico nel curling grazie al trionfo del 2022 insieme a Stefania Constantini, è uno dei quattro portabandiera dell'Italia nella cerimonia inaugurale della rassegna a cinque cerchi e sfilerà con il tricolore a Cortina d'Ampezzo insieme a Federica Brignone. Fino al 22 febbraio sarà poi impegnato in prima linea per difendere il titolo olimpico di quattro anni fa.

Chi è Amos Mosaner, portabandiera a Milano Cortina

Ma chi è Amos Mosaner? Nato a Cembra, in provincia di Trento, il 12 marzo 1995, l'azzurro è la punta di diamante della nazionale di curling e vanta nel suo palmares un oro olimpico ai Giochi di Pechino 2022 e un oro mondiale a Fredericton 2025, in doppio misto insieme all'altra azzurra Stefania Constantini. Per lui, questo sport è una questione di famiglia, come raccontato in un'intervista all'Adnkronos: "Nelle mie zone iniziò a essere praticato al 'Lago Santo', tra gli anni Ottanta e Novanta. D’inverno, il lago ghiacciava. Poi, la tradizione si spostò in paese tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila. A quattro anni papà mi portò su quella pista ghiacciata per provare ed eccoci qua...".

Nel 2012 ha guidato la squadra mista ai Giochi Olimpici Giovanili di Innsbruck, chiusi con l'argento. Con il team maschile ha messo in fila negli anni tante soddisfazioni: dai due bronzi mondiali (tra cui quello storico del 2022 a Las Vegas) ai tre podi agli Europei. Per 'colpa' delle stone ha lasciato il calcio e anche il ciclismo, sue grandi passioni: tifa Inter e nei momenti liberi non perde mai di vista la bicicletta, seguendo i Grandi Giri e le Classiche, ma anche divertendosi con lunghe pedalate in Trentino. Tra i suoi idoli sportivi, il fuoriclasse americano dell'Nba Lebron James.

Mosaner: "Milano Cortina sia fonte di ispirazione"

Il campione azzurro aveva spiegato nell'intervista di pochi giorni fa il suo avvicinamento ai Giochi: "Come arrivo a Milano Cortina? Con l’ambizione di divertirmi e di fare bene. L’obiettivo è raggiungere i playoff e lottare per una medaglia. In termini di preparazione, mi sto avvicinando all’appuntamento con la solita routine. Spero di arrivare al picco della forma, ma allo stesso tempo mi sto godendo il percorso di avvicinamento, tra allenamenti e momenti di relax. Senza focalizzarmi troppo sul risultato. Allenarsi tanto è fondamentale, stare bene a livello mentale lo è altrettanto. Mi aspetto che molte persone si avvicinino allo sport, in particolare le giovani generazioni. Spero che le Olimpiadi possano diventare una fonte di ispirazione per chi ha voglia di sognare in grande". (di Michele Antonelli)