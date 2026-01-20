circle x black
Coppa del Mondo, Brignone in gara dieci mesi dopo l'infortunio: "Con l'adrenalina non ho sentito dolore"

La campionessa azzurra dopo la prima manche a Kronplatz: "Sono felicissima"

Federica Brignone - Afp
20 gennaio 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
Federica Brignone c'è. Oggi, martedì 20 gennaio, la fuoriclasse azzurra è tornata in gara nel gigante di Kronplatz/Plan de Corones, con una prima manche attenta e che ha lasciato buoni segnali. Dopo il terribile infortunio al ginocchio, Federica si è rimessa in gioco a pochi giorni dal via delle Olimpiadi di Milano Cortina, chiudendo al settimo posto, a soli 1"18 dalla prima Sarah Hector (campionessa olimpica a Pechino 2022). Non contava ovviamente la classifica per la campionessa italiana, che dovrà confermarsi nella seconda manche, ma che di sicuro ha in testa l'obiettivo di fare bella figura ai Giochi Olimpici in casa (sarà tra l'altro portabandiera nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio).

Questo il suo commento a fine gara: "Sono felicissima. In questi giorni ero tranquilla, ero contenta di tornare in gara ma ammetto che quando ho messo i bastoni fuori dal cancelletto per un attimo ho pensato: 'Non so se sono pronta'. All'inizio ero un po' rigida, mi sono ricordata di respirare dopo un po' di porte. Con l'adrenalina non ho sentito troppo dolore".

Male Sofia Goggia, out dopo poche porte.

