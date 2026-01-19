circle x black
Brignone: "Il rientro in gara prima delle Olimpiadi è una scelta non conservativa. Preferisco vivere a modo mio"

La campionessa azzurra ha parlato in conferenza stampa a Kronplatz: "Non c'è posto migliore per tornare"

19 gennaio 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
"Non gareggio per un grande risultato, ma per me stessa. Essere in gara domani sarà già un successo. Sono qui per gareggiare". Lo dice Federica Brignone, in conferenza stampa prima del suo rientro a Kronplatz per la prova di Coppa del mondo di gigante. "Non c'è posto migliore per tornare in gara. La pista di Kronplatz mi è sempre piaciuta. Sono qui per testare mente, corpo e gamba".

Brignone: "Tornare prima delle Olimpiadi è scelta non conservativa"

Tornare a gareggiare in Coppa del mondo, invece di rientrare direttamente ai Giochi invernali, "sicuramente è una scelta non conservativa" ha spiegato la campionessa azzurra.

"E' molto difficile, però io ho uno stile di vita e ho dei valori e dei principi nella mia vita che non sono così conservativi: preferisco vivere e fallire che non vivere per paura di fallire, e quindi questo è un po' il mio obiettivo. Ne abbiamo parlato con gli allenatori, con mio fratello, con chi mi segue, però alla fine della fiera è prevalso questo mio atteggiamento, questa mia voglia, e ripeto: preferisco vivere e sbagliare e provarci, ma non agire per paura di non farcela. Ho detto o mi alleno o faccio la gara, se vengo qua - sottolinea - è per fare la gara, per mettermi in gioco: ho un obiettivo di performance dal punto di vista mio, di vedere come reagirà il tutto, il mio fisico, la mia gamba".

Brignone ha concluso: "Il programma è di tornare a Cortina e di fare allenamento, se avrò voglia e me la sentirò di fare altre gare prima delle Olimpiadi le farò, se non me la sentirò non le farò, e idem per le Olimpiadi e post Olimpiadi, e continueremo con il nostro programma settimana per settimana, di giorno in giorno, ho la possibilità di farlo e la fortuna di farlo, e quindi continueremo così, però sicuramente se sto bene, io voglio far le gare. Sono qua per questo".

