Tutti in piedi alla Milano Ice Skating Arena di Assago per l'inno di Mameli. Oggi, martedì 10 febbraio, è il giorno del secondo oro azzurro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A firmare la seconda impresa è la super squadra della staffetta mista di short track, capitanata dalla portabandiera Arianna Fontana. Il suo palmares che già l'aveva resa l'italia più medagliata di sempre ai Giochi invernali (ha partecipato a 6 edizioni, azzurra più giovane a salire sul podio a Torino nel 2006) si arricchisce ulteriormente: con quella di stamattina nella staffetta mista salgono a 12 le medaglie che porta al collo. Arianna Fontana e Pietro Sighel, bronzo quattro anni fa nei 3.000 metri. In pista con loro nella finale all’Ice Skating Arena di Assago (Milano) Thomas Nadalini ed Elisa Confortola. La squadra azzurra è completata da Luca Spechenhauser e Chiara Betti.

Milano Cortina, chi sono gli azzurri oro nello short track

Trascinato dalla 'freccia bionda' originaria di Sondrio, il movimento italiano dello short track è cresciuto negli anni, rendendo gli azzurri della staffetta mista numeri uno al mondo: argento a Pechino nel 2022, alle Olimpiadi di Milano Cortina i padroni di casa, con un tempo di 2:39.019, sono riusciti a occupare il gradino più alto del podio. E' la terza volta ai Giochi per il trentino Pietro Sighel, che quattro anni fa in Cina oltre all'argento nella staffetta mista, conquistò il bronzo nei 5.000 maschili.

Esordio olimpico 'd'oro' per Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Chiara Betti, 23 anni ciascuno. Solo di due anni maggiore il sesto azzurro della squadra di staffetta mista di short track, Luca Spechenhauser, alla sua seconda partecipazione olimpica.