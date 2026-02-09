circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Papà Dalmasso, gioia e campanacci per la medaglia di Lucia: "È duro come mia figlia"

Il padre dell'azzurra, bronzo nello snowboard, si commuove a Casa Italia: "Non ha mai mollato, nemmeno dopo l’infortunio"

Lucia Dalmasso - Afp
Lucia Dalmasso - Afp
09 febbraio 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Questo campanaccio ha 80 anni, è stato regalato alla Lucy dallo zio e dalla zia. Rappresenta nostra figlia, è duro e tenace come lei”. Papà Pietro Dalmasso se la ride ed è un po’ commosso a Casa Italia Livigno, dopo il grandioso bronzo olimpico della 'sua bambina' nello snowboard. In mano ha un campanaccio e lo mostra compiaciuto: si vede spesso nei dintorni, ma questo ha una storia particolare. Suonato di qua e di là, ieri ha scandito la giornata memorabile di Lucia Dalmasso, bronzo a Milano Cortina 2026 nello slalom gigante parallelo. Una delle scintillanti medaglie azzurre alle Olimpiadi.

Papà Dalmasso: "La medaglia di Lucia emozione indescrivibile"

Dopo il ‘Medal moment’, a cui assiste soddisfatto, il padre dell’azzurra si lascia andare e ricorda i momenti più difficili affrontati nel percorso: “Non ha mai mollato, nemmeno dopo l’infortunio. Cambiare disciplina e passare dallo sci allo snowboard è stata una sua scelta. L’aveva confidato prima a sua madre, solo dopo l’ha detto a me”. Mamma Elena, accanto a lui, conferma e sorride dopo aver scaricato la tensione.

“L’abbiamo allenata in casa e vederla vincere una medaglia alle Olimpiadi è un’emozione nuova, indescrivibile. Siamo davvero orgogliosi per lei e per noi, ora vediamo tutto in maniera diversa”. Pietro però ci tiene a fare una precisazione: “Per noi la vittoria non è importante, conta fare sport. Lo abbiamo insegnato anche a suo fratello. Io sono nato a Limone Piemonte ma mi sono trasferito a Falcade, al centro delle Dolomiti. Qui si vive benissimo, è un posto ideale per la nostra famiglia. Non avrei potuto scegliere un posto migliore e una donna migliore", conclude abbracciando sua moglie. Eccola, la fotografia. Dietro alla meravigliosa medaglia di Lucia, c’è una famiglia unita. E bellissima. (di Michele Antonelli, inviato a Livigno)

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Olimpiadi Olimpiadi Milano Cortina Lucia Dalmasso
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo

In collaborazione con

Eni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza