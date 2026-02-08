circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Vonn, la caduta e l'infortunio in discesa: la foto spiega l'incidente

Il braccio destro dell'americana finisce nella porta prima del salto

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
08 febbraio 2026 | 17.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il salto, la rotazione e la caduta rovinosa. Le Olimpiadi di Milano Cortina per Lindsey Vonn sono durate 13 secondi e qualche decimo. Nella discesa libera di oggi, 8 febbraio, la 41enne statunitense è stata protagonista di un grave incidente in gara. L'americana ha perso l'equilibrio nel primo salto in pista ed è crollata sul tracciato tra grida di dolore. Gli sci non si sono staccati, hanno fatto perno sul terreno aggravando ulteriormente una situazione già molto complicata: Vonn si è presentata al cancelletto di partenza con il ginocchio sinistro indebolito dalla lesione al legamento crociato anteriore riportata pochi giorni prima dei Giochi.

Colpa del ginocchio infortunato?

La statunitense, che in carriera ha vinto 12 volte sulla pista Olimpia delle Tofane, non ha voluto rinunciare all'appuntamento a cinque cerchi, presumibilmente l'ultima grande avventura di una carriera stellare. Nelle prove cronometrate dei giorni scorsi, l'americana si era mostrata pienamente competitiva e sui social aveva puntualmente risposto a chi, tra un tweet e l'altro, sollevava dubbi sull'entità dell'infortunio o sull'opportunità di scendere in pista.

Il dibattito, prevedibilmente, ha ripreso vigore oggi, dopo il drammatico incidente. Il ginocchio lesionato ha condizionato l'atleta e, in qualche modo, 'provocato' la caduta? Difficile, se non impossibile, esprimere un giudizio dall'esterno. Nella gara ci sono state altre cadute, con un infortunio occorso a Cande Moreno. L'atleta di Andorra è caduta nel finale e, come Vonn, è stata portata via dall'elicottero. L'analisi delle immagini e delle foto ha permesso di evidenziare un dettaglio probabilmente determinante per stabilire la dinamica della caduta della statunitense.

La foto

Una foto scattata nelle fasi iniziali della discesa, subito prima del salto fatale, ha immortalato l'atleta statunitense in azione: il braccio destro si è infilato all'interno della porta e di fatto si è trasformato in un perno micidiale. In un tratto a velocità elevata, la rotazione ha fatto letteralmente volare Vonn che non ha nessuna possibilità di riprendere il controllo degli sci. Gli attrezzi non si sono staccati al momento dell'impatto al suolo e ancorano le ginocchia dell'atleta, che si è ritrovata in posizione innaturale, con il rischio di un nuovo grave infortunio.

Le condizioni della 41enne non sono note nei dettagli: "Lindsey Vonn ha riportato un infortunio ma è in condizioni stabili ed è in ottime mani con un team medico americano e italiano", le informazioni diffuse in giornata dalla selezione a stelle e strisce, l'U.S. Ski and Snowboard Team.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vonn infortunio vonn discesa libera vonn milano cortina
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo

In collaborazione con

Eni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza