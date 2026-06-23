A Milano debutta 'Mini East', la versione compatta di East Market in zona Loreto

Debutta versione compatta di East Market, l’evento per gli appassionati di vintage e second han. Il primo appuntamento è per domenica 28 giugno con Mini East, la versione compatta del celebre East Market, da anni punto di riferimento milanese per gli appassionati di vintage e second hand. Un nuovo format più raccolto ma curato, con 70 espositori selezionati provenienti da tutta Italia e una scelta delle migliori proposte che hanno reso iconica la manifestazione. L’evento si terrà negli spazi di Factory Eleven, in zona Loreto, all’interno di oltre 1.200 mq coperti. Mini East concentra lo spirito dell’East Market in un’esperienza più agile ma altrettanto ricca, confermando il suo approccio esperienziale: non solo un mercatino ma un evento pensato per un pubblico trasversale, capace di unire ricerca, intrattenimento e sostenibilità. I visitatori potranno scoprire abbigliamento vintage e second hand, sneakers, vinili, libri, poster, oggetti da collezione e curiosità provenienti da ogni parte del mondo. Ampio spazio alla moda, con capi che spaziano dai primi del Novecento fino agli anni Duemila, selezionati da negozi specializzati e collezionisti privati.

Dagli accessori firmati al denim, dal military al college style, fino allo streetwear e ai pezzi unici, con particolare attenzione al custom e all’upcycling. Un’offerta varia, pensata per tutti i gusti e per diverse fasce di prezzo. Grande rilievo anche alla musica, con una vasta selezione di vinili che attraversa generi come rock, jazz, elettronica, blues, reggae e hip hop. Non mancheranno cd, musicassette, vhs, dvd e libri dedicati alla cultura musicale, insieme a giradischi e ghetto blaster vintage. Gli appassionati potranno inoltre trovare sneakers, macchine fotografiche, macchine da scrivere, videogiochi, giocattoli, biciclette e numerose rarità. Migliaia di oggetti pronti a una nuova vita grazie alla ricerca degli espositori, selezionati con attenzione per garantire originalità e qualità, in contrasto con il vintage seriale.

Mini East promuove la cultura del riuso e del riciclo, invitando a un consumo più consapevole e sostenibile. Tra gli espositori presenti: Raffaele Iorio con una selezione di occhiali vintage, Armando Ferrario con rari orologi Swatch e Tiziana Savino con capi anni ’80 e ’90. A completare l’esperienza dj set e area ristoro con Bar Nostalgia, in un’atmosfera conviviale e creativa