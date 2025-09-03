circle x black
Apm Monaco svela la sua nuova collezione Automne

I gioielli della maison presentati al Lubna Milano, insieme agli ambassador Elodie e il pilota di Formula 1 Charles Leclerc

Nella foto: Baptiste Giabiconi, Elodie, Charles Leclerc, Kika Prette, Arthur Leclerc
03 settembre 2025 | 15.25
Redazione Adnkronos
Apm Monaco svela la sua nuova collezione Automne durante un evento presso Lubna Milano, nel cuore della capitale della moda. La serata ha visto la partecipazione degli ambassador della maison, Elodie e il pilota di Formula 1 Charles Leclerc, che hanno presentato insieme alla maison i nuovi gioielli destinati a ridefinire l'eleganza autunnale. La collezione Automne si distingue per il suo design innovativo zig-zag zigrinato, una texture che crea superfici luminose e dinamiche, capaci di catturare e riflettere la luce, e per le parure dalle morbide linee ispirate ai sampietrini, celebri ciottoli delle strade romane. La collezione comprende una selezione raffinata e genderless di anelli, bracciali, orecchini e collane realizzati in argento di alta qualità, arricchiti da preziosi zirconi microincastonati bianchi e colorati che evocano i colori del mare e del cielo della Costa Azzurra.

"Abbiamo voluto creare una collezione che portasse con sé tutto il fascino e l’eleganza del nostro Dna mediterraneo, reinterpretandolo per la stagione autunnale - afferma Kika Prette, direttrice creativa di Apm Monaco -. Il design della collezione non è solo una scelta estetica, ma rappresenta il movimento delle onde e la dinamicità della vita sulla Costa Azzurra che non si ferma mai, nemmeno quando le stagioni cambiano". Ad arricchire ulteriormente la collezione Automne, Apm Monaco presenta una serie esclusiva di collane a forma di croce, direttamente ispirate alla linea di gioielli custom made che il brand ha realizzato appositamente per Elodie in occasione delle due date-evento di 'Elodie The Stadium Show' a Milano e Napoli. Questi pezzi unici, che hanno accompagnato l'artista sui palchi italiani, diventano ora accessibili a tutti i fan e agli amanti del suo stile.

Ogni pezzo della collezione Automne è stato progettato per essere versatile, dall'aperitivo al tramonto a una serata formale. La presenza di Elodie e Charles Leclerc sottolinea il carattere internazionale della collezione, che si rivolge a una clientela cosmopolita e attenta alle tendenze.

