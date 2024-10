Archivio Mantero lancia progetto 'Variazione 00'

Si chiama 'Variazione 00', la versione beta del progetto di Archivio Mantero, che vede Giorgio Di Salvo, designer e creativo italiano, reinterpretare una delle collane dell’Archivio con la sua visione. Fondatore di United Standard, marchio di abbigliamento che combina elementi streetwear con un design funzionale e una forte identità visiva, Di Salvo si distingue per la sua attenzione ai dettagli e l’uso di materiali tecnici. Le sue creazioni sono spesso caratterizzate da un forte impatto visivo, grazie a elementi grafici distintivi e una particolare attenzione alla funzionalità dei capi. La vasta raccolta dedicata ad Avantgard, rivoluzionario studio tessile fondato a Como nel 1975 da Fabrizio Navarra, comprende 270.000 file digitali, 32.000 campioni di tessuti stampati e 3.000 disegni realizzati a mano.

La tecnica che ha permesso all’azienda di spiccare nel mondo della grafica tessile è stata l’intuizione di Navarra nell’utilizzo delle prime tecnologie digitali dell’epoca per rielaborare i disegni e riassemblarli come dei singoli prototipi, utili a creare ogni volta delle partenze nuove. Giorgio Di Salvo ha selezionato e organizzato il materiale di Avantgard in tre categorie: Allover, Collages e Small Drawings. Ispirati da questi universi, sono nati tre temi originali dai quali sono stati creati tre artworks: Monochrome Metal Pattern, Disassembled Vehicles Combination e Superhero Vector Mask, i cui soggetti prendono vita attraverso un output che non nasce come oggetto legato al mondo della moda.

“È stato il mio punto di partenza ispirazionale - dice Giorgio Di Salvo -. Già sfogliando il Vademecum dell’archivio ero rimasto colpito da quella collana, forse per il nome che rievocava quello del mio primo brand, Vanguard, fondato quando avevo vent’anni. Poi, quando sono arrivato da Mantero e ho visto i disegni sparsi sui tavoli, mi ha colpito la mano ‘rough’. Aveva qualcosa di diverso, fuori dall'idea sofisticata e di alta qualità tipica del bel disegno. Nell’archivio Avantgard ho trovato qualcosa di molto più ruvido, cut and paste, quasi acido, elementi e caratteristiche che mi interessano molto. Dopo aver incontrato Fabrizio Navarra, questa impressione è stata confermata. I suoi racconti su come abbia creato una sorta di industria della grafica e dei prototipi hanno fatto sì che mi rispecchiassi molto in questo suo approccio".

"L'Archivio è il cuore pulsante della nostra azienda - sottolinea Franco Mantero, presidente di Mantero - il punto di partenza delle nostre collezioni e una fonte inesauribile di ispirazione per i nostri clienti. Questo spazio rappresenta il punto d'incontro tra l'urgenza dei ritmi della moda e la necessità di una riflessione approfondita sulle origini dei materiali selezionati per ogni nuova stagione. Non si limita a stimolare la creatività, ma guida anche un percorso culturale che richiede tempo e dedizione per essere pienamente compreso e valorizzato. Mantero è una moderna fabbrica di bellezza e l'Archivio è il catalizzatore del nostro futuro, custode della nostra identità, incubatore di collaborazioni e nuove opportunità. È attraverso di esso che orientiamo la nostra azienda verso orizzonti sempre più innovativi e prosperi".

Variazione 00 è un progetto tessile che prende forma attraverso l’ideazione grafica, la stampa e la realizzazione di tre aquiloni. Non semplici oggetti ludici ma opere d'ingegno di origini antichissime la cui storia è strettamente legata alla seta. “Volevo che non fosse solo un’opera grafica ma che atterrasse su un prodotto contemporaneo - sottolinea Di Salvo - allineato con la filosofia dell’azienda che me lo ha commissionato e caratterizzato dalla mia firma stilistica. L’aquilone è un oggetto che non appartiene tipicamente al mondo della moda e che ha una componente tecnica preponderante. Mi piace che sia qualcosa di antico, originariamente realizzato in Cina con la seta per la vela e i fili intrecciati come tiranti, il bambù elastico e resistente per il telaio. Oggi la struttura è in carbonio ma noi torniamo ad usare la seta per le componenti tessili e lo decoriamo con stampe contemporanee che partono dai disegni di Avantgard, reinterpretati attraverso il mio lavoro di ricerca e grafica".

Il progetto verrà presentato in anteprima il 7 novembre in occasione di un evento privato presso il Museo Bagatti Valsecchi in Via Gesù 5 a Milano, dove resterà poi in esposizione per il grande pubblico nei tre giorni successivi, 8-9-10 novembre, affiancando la collezione permanente del museo e la mostra attualmente in corso. La Casa Museo neorinascimentale, situata nel cuore del Quadrilatero della moda milanese, è una dimora antica che ha molto in comune con la residenza storica della famiglia Mantero situata dentro le mura della città di Como, che ha ospitato per molti anni la sede degli uffici dell’azienda tessile.