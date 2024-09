Autentica504 debutta con prima proposta total look a Milano Moda Donna

Milano Moda Donna farà da sfondo al debuto della prima proposta total look di Autentica504, il brand di accessori Made in Italy diventato iconico per le sue Mini Bag colorate dalle forme cubiche, interamente realizzate a mano da artigiani napoletani nel laboratorio di proprietà a Casalnuovo di Napoli. “Lanciamo la nostra prima linea di abbigliamento per offrire un look completo: un concetto di abbigliamento, capi intercambiabili ed essenziali - e borse che si parlano e si legano perfettamente - spiega Donata Ceccarelli, founder Autentica504 -. Abbiamo scelto la boutique La Tenda, nel cuore del quartiere Brera di Milano, perché desideriamo essere presenti in uno dei negozi di riferimento della città: uno spazio elegante e sempre innovativo, che sembra parlare di una femminilità piena di forza, coerente con i canoni estetici di Autentica504".

In questa cornice d’eccezione, Autentica504 porta un tocco di Napoli al centro di Milano con un allestimento che celebra le radici del brand: ogni dettaglio dell'esposizione richiama l'atmosfera e lo spirito partenopeo, per un'esperienza che unisce due città in un dialogo creativo e unico. L’evento di presentazione della nuova collezione Resort504 si terrà martedì 17 settembre alle 18 presso La Tenda, Via Solferino 10, Milano. Audacia, femminilità e carattere identitario sono al centro della nuova collezione Resort504, che racconta una storia di estrema attenzione alla qualità dei processi e dei materiali utilizzata, sapienza artigiana e riconoscibilità, per rendere Autentica504 fedele al suo nome e alla sua missione. Ispirata al tema del viaggio, la collezione celebra la donna cosmopolita e contemporanea, dalla forte personalità, radicata nel proprio gusto personale ed autentico, dove il vestire diventa un'espressione di sé.

Resort504 si compone non solo di accessori ma sperimenta per la prima volta il total look con capi interscambiabili, capaci di esprimersi attraverso le note dei volumi e delle linee molto fluide che, in dialogo tra di loro, restituiscono un sofisticato equilibrio. Gilet, abiti, top, gonne, giacche, pantaloni, trench e capispalla dai volumi contemporanei e ben calibrati esaltano la silhouette femminile insieme a capi dalla vestibilità accentuata come le gonne ampie e lunghissime o i pantaloni con cavallo molto basso. I tessuti, tutti estremamente morbidi, spaziano dal 100% vera pelle, cotone, seta, lino fino alla viscosa. L’aspetto dei materiali è molto ricercato per avere un effetto 3D come la seta viscosa jacquard con disegno optical che ritroviamo negli abiti, oppure le finiture crack nella pelle lan nel suede. La palette colori richiama gli elementi naturali: gesso, bronzo, onice, bordeaux, fango, dark olive fino al palladio.

Sono i dettagli a dare l’esatta misura di una femminilità forte e unica: ogni capo è pensato per essere affascinante e magnetico, attrattivo per il suo design ricercato. Il risultato è un’avanguardia raffinata che conquista le donne che riconoscono in Autentica504 la qualità e la preziosità del prodotto e con il brand condividono la necessità di differenziarsi dalla massa per stile e visione, non omologandosi alla proposta più convenzionale, ma cercando una strada propria. Una collezione autentica, come la passione e l’impegno delle sue quattro fondatrici e come ogni donna quando segue la sua chiamata a essere davvero se stessa.