Cnmi Fashion Trust Grant 2025, ecco i quattro vincitori

La moda italiana continua a guardare al futuro. E lo fa sostenendo i talenti emergenti del fashion system. Sono stati annunciati stasera i quattro vincitori del Cnmi Fashion Trust Grant 2025, il progetto della Camera nazionale della moda italiana dedicato ai brand indipendenti del Made in Italy che grazie a questo programma possono accedere a un supporto finanziario, oltre che a un percorso di business mentoring e one-to-one tutoring offerto dal prestigioso network del Trust. A vincere questa quinta edizione, selezionati da una giuria internazionale, sono stati: Lessico Familiare, Francesco Murano, Institution e, a sorpresa, a Moja Rowa. I riconoscimenti sono stati assegnati nella cornice di Villa Necchi Campiglio, a Milano, durante una serata di gala. Quest'anno sono state 80 le candidature ricevute e dieci i finalisti selezionati: Giuseppe Buccinnà, Cavia, Federico Cina, Lessico Familiare, Victor Hart, Institution, Saman Loira, Francesco Murano, Domenico Orefice, Moja Rowa.

''Il futuro della moda non è mai stato così importante, in un momento di enorme trasformazione dell'industria - ha detto Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana durante la serata -. Fashion Trust è nato con la missione di trasformare il talento in opportunità concrete. Negli ultimi anni abbiamo supportato oltre 200 brand e oggi, con più di 80 candidati, possiamo dire che l'energia e la vitalità del nostro sistema creativo sono più forti che mai. Spero che questi designer possano trasformare i loro sogni in realtà. È bello vedere i membri della giuria parlare con loro, ascoltare, capire cosa fanno. Questa passione è la vera strada da percorrere''.

Ai brand, a partire da giugno 2025, sarà dedicato un percorso di supporto mirato allo sviluppo del proprio marchio. I designer selezionati avranno l'opportunità di accedere a una serie di consulenze strategiche fornite da esperti del mondo della moda italiana, oltre a un supporto finanziario. I vincitori di questa quinta edizione dell'iniziativa riceveranno quattro grant del valore di 50mila euro ciascuno. Presenti alla serata di gala il comitato, giornalisti, brand associati di Cnmi e leader del settore.

"Sostenere la nuova generazione di designer del Made in Italy è la nostra missione principale - hanno sottolineato Umberta Gnutti Beretta e Warly Tomei, Camera Moda Fashion Trust Co-Founders & Co-Chairs -. Sono un motore di cambiamento verso la sostenibilità e un valore fondamentale per l'economia italiana". Ha aggiunto Roberta Benaglia, ceo di Style Capital Sgr: "Nel corso della mia carriera professionale ho sempre cercato di sostenere il Made in Italy e il suo sistema industriale. Questa nuova generazione di talenti rappresenta l’espressione creativa del Paese e ritengo sia quindi doveroso fornire a questi ragazzi, con il supporto di Cnmi, una concreta opportunità di crescita professionale”