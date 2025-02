Coccinelle punta a espansione internazionale, fatturato a 104 mln (+10%)

Coccinelle archivia positivamente il 2024 e consolida la sua posizione sul mercato globale e il continuo sviluppo aziendale. Grazie alla strategia customer-centric adottata, l’azienda ha avuto una solida crescita a doppia cifra. La distribuzione globale si è rafforzata nel corso dell’anno, rappresentando un contributo significativo sull’andamento. A chiusura 2024 Coccinelle conta 120 negozi monomarca in 45 paesi, 1.300 punti vendita in department store e rivenditori multimarca di prestigio, vantando aperture strategiche in Italia, Abu Dhabi, Malta, Austria e Romania e restyling delle boutique di rilievo a Taormina, Napoli, Atene, Shanghai e Bangkok, oltre a una presenza rilevante nel canale travel retail.

La strategia di espansione e potenziamento omnicanale del brand ha portato nel 2024 una crescita del +10% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un fatturato pari a 104 milioni di euro, supportato da un Ebitda positivo, testimonianza di una continua ottimizzazione dei processi aziendali. Le borse, categoria core del brand, rappresentano il 70% del totale, alle quali seguono la piccola pelletteria ed accessori con il 25% e le calzature, in costante aumento, al 5%. Il mercato europeo é protagonista grazie ad una crescita del +12%, contribuendo al 40% delle vendite totali, con un focus particolare ai mercati di Germania, Austria ed Europa dell'Est, dove la presenza del brand continua ad espandersi. L’Italia mantiene un ruolo dominante, con una crescita del +13% che pesa un 45% sul totale delle vendite, crescita possibile grazie al modello di vendita multicanale sul territorio.

Stabile il mercato asiatico che rappresenta il 10% delle vendite, con importanti sviluppi mirati quali la riapertura della boutique di Shanghai, presso Daimaru Department Store in Cina, e della boutique a Bangkok presso Central World Mall, Thailandia. In espansione anche in Medio Oriente, dove in brand è approdato con la nuova boutique presso The Galleria Al Maryah Island Mall, di Abu Dhabi. Inoltre, l’apertura di Vienna inaugura una serie di sviluppi in centri nevralgici di rilevanza turistica internazionale, come il Giappone, Dubai, Praga e Budapest. La digitalizzazione e l’e-commerce giocano un ruolo che si conferma fondamentale a sostegno dell’ampliamento del brand, mostrando una crescita continua ed un incremento del 12% delle vendite online su coccinelle.com rispetto al 2023; lo store virtuale contribuisce ora al 6% del fatturato totale, con una percentuale che supera il 20% includendo la distribuzione wholesale online.

I traguardi raggiunti da Coccinelle nel 2024 pongono le basi per un piano di potenziamento aziendale su larga scala nel 2025. Tra i progetti di rilievo spiccano l’ampliamento dell’offerta tramite la primissima collezione Pet e la nuova C-ME Bag, modello di punta protagonista della campagna primavera estate 2025 che consolida il rapporto con la top model Behati Prinsloo, volto del brand da due stagioni. Inoltre, con l’obiettivo di favorire una crescita dinamica, Coccinelle rinnova il progetto di formazione mirata del personale tramite la propria Retail Academy.