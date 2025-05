Con Pitti Uomo Firenze si conferma capitale dello stile maschile

La moda maschile fa tappa a Firenze per il consueto, attesissimo appuntamento con Pitti Uomo, in scena dal 17 al 20 giugno per l'edizione numero 108. Quattro giorni intensi, dinamici, ricchi di stimoli e novità: alla Fortezza da Basso, come in un grande concept store internazionale, sfileranno oltre 730 brand, il 43% dei quali provenienti dall’estero, a rappresentare la vera essenza del menswear globale tra heritage e avanguardia all'insegna de tema narrativo Pitti Bikes.

Pitti Uomo si conferma ancora una volta il cuore pulsante della moda uomo contemporanea: un luogo dove il classico dialoga con l’innovazione, dove i nuovi brand incontrano i buyer più influenti, dove creatività e business trovano un equilibrio perfetto. Un’edizione che si annuncia concreta, energica e proiettata al futuro, come sottolinea Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine: "A giugno apriremo le porte della Fortezza certi di generare ottimismo e fiducia. Pitti Uomo è lo specchio fedele di ciò che si muove sulle scene fashion internazionali". Un caleidoscopio di stili e tendenze

Il percorso espositivo si articola in cinque sezioni curate nei minimi dettagli: Fantastic Classic, per l’eleganza sartoriale senza tempo; Futuro Maschile, dove si esplora il nuovo tailoring con uno sguardo avant-garde; Dynamic Attitude, cuore pulsante dell'activewear; Superstyling, regno della ricerca e della sperimentazione; I Go Out, dedicata all'outdoor fashion.

Novità assoluta di quest’anno è Becycle @ Pitti Uomo 108: una finestra sul mondo della bicicletta tra performance e lifestyle, design e innovazione, installazioni e collaborazioni esclusive. Un'ode alla cultura cycling contemporanea, che diventa anche linguaggio estetico. A firmare la narrazione visiva, il fotografo Alessandro Timpanaro e il direttore creativo Angelo Figus, con l’allestimento speciale a cura di Sopa Design.

A sostenere '’edizione estiva, anche quest'anno, il Ministero degli Affari Esteri e Agenzia Ice, fondamentali per il programma di incoming dei buyer da tutto il mondo: oltre 100 nomi tra department store, boutique indipendenti e concept store da Corea del Sud a Stati Uniti, da Giappone a Germania, confermano il respiro globale dell’evento. Tra i nomi già confermati: 10 Corso Como (Corea), Bergdorf Goodman (Usa), Liberty London (Uk), Beams (Giappone), Luisaviaroma (Italia), Browns (Uk) e Galeries Lafayette (Francia). Una platea selezionata e influente, pronta a scoprire le collezioni Primavera/Estate 2026 e a stringere nuove connessioni creative.

Grazie al supporto di UniCredit, main partner dal 2020, Pitti Uomo si apre anche ai temi dell’innovazione, della sostenibilità e della formazione imprenditoriale. Progetti come CFMI Academy e la platform Start Lab testimoniano l’impegno concreto verso la nuova generazione di creativi, fornendo strumenti e know-how per affrontare le sfide future dell’industria fashion.

Homme Plissé Issey Miyake sarà il Guest of Honor di questa edizione. Nato nel 2013, il brand giapponese fonda la propria estetica sulla tecnologia della plissettatura, dando vita a capi essenziali, inclusivi e dinamici. Il 18 giugno, nella suggestiva cornice di Villa Medicea della Petraia, Homme Plissé Issey Miyake metterà in scena un evento speciale articolato in due momenti: la presentazione della collezione Primavera/Estate 2026 e una mostra dedicata alla filosofia e al processo creativo del marchio.

Accanto a lui, due Guest Designer di altissimo profilo. Post Archive Faction (Paf), avanguardistico brand sudcoreano fondato da Dongjoon Lim e Sookyo Jeong, porterà a Firenze una visione sperimentale del menswear in collaborazione con Korea Creative Content Agency, attraverso un evento site-specific pensato per la platea internazionale di Pitti Uomo.

Niccolò Pasqualetti, talento italiano emergente e finalista del Premio LVMH 2024, presenterà una collezione dove fluidità, natura e memoria si fondono in un guardaroba eclettico e poetico. Con il suo linguaggio che sfida le convenzioni del genere, sarà protagonista di uno degli eventi più attesi della manifestazione.