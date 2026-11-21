"La scomparsa di Lella Curiel lascia un grande vuoto nella moda italiana e in Milano. Se ne va una vera icona del Made in Italy: una grande donna, creativa e artigiana, che con la sua raffinata capacità di plasmare il tessuto ha donato eleganza e stile alle donne che ha vestito". Lo dichiara in una nota Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

"A lei - aggiunge - mi legano moltissimi ricordi, fin da quando viaggiava per il mondo portando da sola la sua arte all'estero, perfetta ambasciatrice del saper fare italiano. Alla prossima Prima della Scala non ci sarà, ma sarà presente nei cuori di tutti. A nome mio e di Fondazione Fiera Milano, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia".