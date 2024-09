Dall'icona Blade alle colorate Jurassic, Casadei tra tradizione e innovazione

Innovazione e tradizione sono al centro della collezione per la prossima primavera-estate di Casadei. Tutto parte dall'idea di mettere un sogno ai piedi delle donne sia con i tacchi alti, che sono il Dna della maison, sia con quelli bassi, che sono gli alleati della praticità. Ecco quindi l'iconico tacco Blade, firma della maison di calzature romagnola, passare dalla canonica misura 10 all'elegante 8 e da qui al rivoluzionario centimetro e mezzo del Mini Blade. Elegantissimi i tre cinturini asimmetrici ai lati dell'allacciatura della slingback Superblade: sono come un fermo immagine di Newton per cui il modello è disponibile solo in bianco o nero, i colori che esaltano la purezza di linee. Nel resto della collezione le tinte vengono dalla storia della moda come nel sandalo-gabbia Julia nel tono topazio caro a Walter Albini oltre che nel rosa-corallo tendenza cromatica di stagione.

C'è anche una vasta sezione di tinte naturali per esempio nei modelli Beat in morbidissimo suede con frange ispirati dall'estetica beatnik di Ibiza oppure nelle ciabattine in cuoio etruria battezzate Zeppa Blade per lo speciale sottopiede rialzato e incorniciato di metallo zigrinato a mano da alta gioielleria. Il sandalo gladiatore Musa con cinturini in pelle e vinile trasparente sembra che abbia i lacci appoggiati sulla gamba. Il vero assist vincente sta nella scelta di materiali straordinari come la pelle di vitello con il colore tamponato a mano fino a creare l'effetto chiaro-scuro delle squame di coccodrillo viste attraverso l'acqua illuminata dal sole. Utilizzato per le sofisticate infradito rasoterra e per le divine mules a tacco alto chiamate Jurassic, il nuovo cocco fake di Casadei è una sublimazione dei pellami esotici.

Non manca la rete elasticizzata del modello Muni (una riedizione d'archivio con tacco da 5 centimetri) e il filato riciclato lavorato a crochet per la capsule eco friendly battezzata Salinas anche se cappello, tote e ciabattina si possono usare sia al mare che in città. Lato accessori, dalle maxi perle incastonate in un'asola dei modelli Big Pink ai passanti in metallo placcato e strass dentro cui si nasconde l'elastico di tenuta delle sontuose ballerine, all’iconico castone del Cas25, ispirato da un modello d'archivio degli anni '90, che diventa un ciondolo solitario. E ancora, passando per il tacco in corno e metallo come un bracciale di Nancy Cunard realizzato artigianalmente a mano per i modelli battezzati Big Horn. Altrettanto speciali le borse: dalla Party Bag che è una micro pochette da sera alla Park Avenue che è la borsa da città passando per il secchiello da viaggio Voyage e il bauletto a scomparti Soho Bag.

In collezione anche la Bridal collection, con la classica décolleté bianca con tacco misurato per non rischiare incidenti sulle scale della chiesa, nel giardino del ricevimento e per essere comoda oltre che super chic nel giorno più bello. Spazio anche al sandalo Labuan dal tacco 10 con cinturino alla caviglia e maxi perla al centro del piede, attraversata da mignon ricoperti da piccoli strass. Completano la selezione un paio di mules dal tacco svettante e con cinque listini tempestati di cristalli sulla tomaia e i modelli Pearlsway con perle aristocratiche da grand-dame per seducenti sandali e slides.