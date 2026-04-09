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Bloomberg: "Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana"

Secondo l'agenzia di stampa valuterebbe anche il futuro della sua quota del 40%

Stefano Gabbana e Domenico Dolce (Fotogramma/Ipa)
Stefano Gabbana e Domenico Dolce (Fotogramma/Ipa)
09 aprile 2026 | 23.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase cruciale per la maison. Il gruppo, alle prese con il rallentamento del lusso, si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni. Sul tavolo, riferisce Bloomberg, anche la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di licenze per rafforzare la liquidità. Intanto la governance cambia: Alfonso Dolce assume la presidenza e l’ex Ceo di Gucci Stefano Cantino è atteso in un ruolo chiave.

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Moda Lusso Ristrutturazione Debito
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