Dsquared2, Bad Gyal è la nuova global brand ambassador

La star della musica spagnola Bad Gyal è la nuova global brand ambassador di Dsquared2, segnando un nuovo capitolo nel rapporto duraturo del brand con la musica, la cultura e l’auto-espressione. Per i fondatori Dean e Dan Caten, la musica è sempre stata più di una semplice fonte di ispirazione: è una forza distintiva all’interno del loro universo creativo. Questa partnership rappresenta un ritorno all’essenza stessa di Dsquared2: una celebrazione dell’individualità, della sicurezza in sé stessi e di un’espressione personale.

Tra le voci più influenti della musica urban contemporanea, Bad Gyal incarna perfettamente questo spirito. Artista multi-platino nella scena globale del reggaeton e della dancehall, ha costruito la sua carriera attraverso una creatività senza paura, un’indipendenza artistica e una costante spinta a ridefinire i confini. “Dsquared2 mi ha sempre colpita per il modo in cui mescola un carattere grintoso con un’eleganza pura. Entrare a far parte della famiglia Dsquared2 è un vero onore e non vedo l’ora di condividere tutti i look con voi” dice Bad Gyal.

Accogliendo la star spagnola, Dsquared2 continua la sua tradizione di collaborare con artisti che superano i limiti e ridefiniscono la femminilità contemporanea attraverso performance, stile e impatto culturale. “Abbiamo sempre tratto ispirazione dalla passione autentica e dall’individualità dei performer, e Bad Gyal ne è l’incarnazione - commentano Dean e Dan Caten -. Magnetica sul palco e incredibilmente sicura fuori da esso, rappresenta perfettamente l’attitudine Dsquared2". Nel suo ruolo di global brand ambassador, Bad Gyal sarà protagonista delle prossime campagne internazionali e rappresenterà il brand nei principali eventi globali, dando vita a una collaborazione in cui palco e passerella diventano un’unica realtà.