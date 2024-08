Estate, i trend e le manie che spopolano sulle spiagge

Stessa spiaggia, stesso mare, ma rigorosamente trendy. E' sul bagnasciuga o sotto l’ombrellone che nascono le tendenze e le manie che prendono poi piede in tutta la Penisola. Dalle griffe che fanno a gara per trasformare gli stabilimenti in beach club esclusivi, alla pannocchia grigliata al posto del cocco, fino alle spiagge iconiche della Versilia o le custodie per proteggere i libri, ogni estate porta con sé manie e trend che si rispettino e il 2024 non è da meno.

Versilia mon amour - E' il mare più amato dai milanesi e per gli Agnelli era il buen retiro estivo. Oggi chiama a raccolta influencer, icone della moda, cantanti e attrici. Forte Dei Marmi, in particolare, resta la località più gettonata e trendy per trascorrere le vacanze estive e un vero luogo di culto per ogni modaiolo che si rispetti. 'Forte', come viene chiamata da chi la frequenta, è il centro dello shopping estivo internazionale, e oltre alla boutique dei grandi marchi è ricca di negozi storici e artigianali che dettando tendenze, facendo il buono e il cattivo tempo in spiaggia.

Lasagne addio, sì a centrifughe e frutta - Sarebbe da inserire nel galateo: lasagne in spiaggia no, frutta sì. Anche se su alcuni litorali la teglia strabordante resiste, oggi si preferisce frutta a pezzi, macedonie, centrifughe o insalate da preparare in casa o gustare nello stabilimento.

La pannocchia alla brace - Un tempo spopolava il 'cocco bello, cocco fresco', ora sul bagnasciuga non è raro imbattersi nel profumo delle pannocchie appena grigliate. Dalla spiaggia di Mondello al litorale laziale, armati di bancarella-barbecue gli ambulanti vanno avanti a grigliare tutto il giorno, confermando la pannocchia uno dei trend gastronomici che vanno bene sotto l’ombrellone.

Costume intero o bikini perizoma - Ogni anno lo stesso dilemma: costume intero o micro bikini con perizoma? Il secondo è il preferito sulle spiagge romagnole, dove regna incontrastato e viene avvistato sempre più spesso. Il primo, invece, sembra far breccia sul litorale toscano, dove in alcuni casi vengono realizzati a mano con scampoli e scarti di Lycra e Lurex.

La custodia per proteggere il libro - In plastica riciclata o in tessuto impermeabile con tanto di bottoncino da agganciare quando si vuole riporto in borsa, le custodie per proteggere i libri dal sole, dall’acqua e dalla sabbia sono ottime compagne in spiaggia. Lo sa bene Feltrinelli, che quest'anno ha lanciato una promozione ad hoc e con l’acquisto di due libri del proprio catalogo, fino al primo settembre ne regala una ispirata ai grandi classici.

I beach club brandizzati - Sono tante le griffe che negli ultimi anni, oltre alle boutique nelle località marittime più cool, hanno deciso di customizzare uno stabilimento. L’anno scorso Louis Vuitton ha personalizzato in Versilia il lido Alpemare, mentre Dior ha 'vestito' i Bagni Fiore, a Paraggi, vicino a Portofino. Quest'anno i brand nostrani non sono stati da meno: in Liguria Diesel ha colorato di rosso il Baba Beach club di Alassio, mentre Loro Piana a Forte dei Marmi ha vestito i Bagni Piero. A Capri è Luisa Spagnoli a personalizzare il celebre stabilimento Da Luigi ai Faraglioni e fino a settembre lettini, ombrelloni e cabine sono tinti di giallo. Dolce&Gabbana, invece, oltre a St Tropeze e Marbella, è tornato al San Domenico Palace di Taormina per un take over nei colori del blu e del bianco.