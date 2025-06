Francesco Scognamiglio riparte da Napoli

In occasione dei suoi 50 anni il couturier sceglie il Palazzo Reale per sancire un nuovo inizio della sua carriera

Francesco Scognamiglio sceglie il Palazzo Reale di Napoli per celebrare il suo cinquantesimo compleanno e segnare un nuovo inizio della sua carriera. L'atmosfera dell'evento ha preso vita già dall'ingresso in uno scenario accompagnato da una conversazione aerospaziale: all'interno, gli ambienti barocchi e neoclassici si susseguono ad affreschi, stucchi dorati e arredi raffinati, creando un'atmosfera che unisce la grandiosità del passato con il fascino contemporaneo della moda.

Le sale principali, illuminate da enormi lampadari di cristallo e ornate da specchi seicenteschi, hanno ospitato un evento che incarna il vero lifestyle napoletano: una combinazione di cultura, arte e moda. Tra i partecipanti, nomi come Rocco Ritchie, Debi Mazar, Emma Marrone, Elodie, Raoul Bova, Giorgio Panariello, Magdalena Frackowiack, Karmen Pedaru, Daria Strokous, Nina Senicar, Boss Dom, Asia Argento e Ilona Staller.

La serata è stata anche l'occasione per celebrare un momento di rinascita professionale, segnato dalla recente riacquisizione del marchio che porta il suo nome, un passo simbolico verso un futuro che unisce moda, arte e cultura. Il ricavato dell’evento è stato destinato al supportare il restauro di un orologio planetario del XVII secolo, un esempio di patrimonio scientifico e artistico. Il prossimo appuntamento per scoprire la nuova collezione couture sarà in occasione della settimana della haute couture di Parigi, dove la maison Francesco Scognamiglio presenterà ufficialmente a un pubblico internazionale di esperti, buyer e stampa di settore.