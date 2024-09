Genny, nel giardino delle delizie

“Rispetto al passato, la donna Genny ha voglia di libertà, di essere più sé stessa e non come la società la desidera. Il mio è un messaggio metaforico per dire ‘io sono così e parlo della mia vita’”. Parola di Sara Cavazza Facchini, che per la prossima primavera-estate di Genny si lascia ispirare dai colori vividi e dalla forte caratterizzazione onirica del celebre trittico del ‘Giardino delle delizie’ di Hieronymus Bosch del 1480. “Bosch mi ha ispirata per i colori, per il corpo e per le trasparenze - spiega la stilista nel backstage della sfilata -. Il tutto è accompagnato dall’orchidea, che è il simbolo della maison, e che viene proiettato al massimo anche grazie all’opera di Marc Quinn in passerella. È un mondo di natura e leggerezza, che parla all’umanità anche in chiave un po’ mistica e lirica. Sulla catwalk ho tradotto i concetti in leggerezze, fluidità e nella voglia di vedere la donna in una nuova dimensione di sé stessa”.

In questo spazio onirico e metafisico sbocciano colori e trasparenze che rendono romantica e al tempo stesso concreta l'intera collezione, mentre l'orchidea sboccia su stampe macro e micro, effetto pois sul trench in cotone oppure macro sulle bluse da giorno e gonne plissé. A fare da fil rouge un'idea di leggerezza e femminilità che cambia i connotati perfino al tailleur, trasformandolo in un pigiama a righe in cotone. Lo smoking di satin viene invece rivisitato con una lunga giacca sleeveless da portare di giorno su top lingerie, di sera a pelle oppure nel completo giallo di organza stropicciata.

“Tutto è molto soft - osserva la creativa -. Anche per le calzature ho scelto delle slingback basse e per la prima volta in passerella delle ballerine, con touch un po’ baby. La donna Genny è anche un po’ girlish, perbene ed educata”. Per la sera, il tema della lingerie serpeggia negli abiti, nei quali compaiono reggiseni a fiocco, corsetti con fiori ricamati mentre tessuti e colori rimandano ai fiori di Bosch. Tra i capi più significativi i lunghi abiti impalpabili delle uscite finali che celano il corpo in un gioco di trasparenze e lavorazioni preziose. Fili di perle decorano le bretelle degli evening dress o dei pantaloni a vita alta, in maniera elegante e classy (di Federica Mochi)