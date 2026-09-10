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Giorgia veste Ermanno Scervino per la conduzione di X Factor

Lo stilista: "Vestirla è un onore e una sfida che si ripete. Sua autenticità e sua energia espressiva sono specchio spirito maison"

Giorgia veste Ermanno Scervino per la conduzione di X Factor
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10 settembre 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
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Per la seconda stagione consecutiva, per la conduzione di X Factor 2026 (tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW), si rinnova il sodalizio tra Giorgia ed Ermanno Scervino. Giorgia tornerà a indossare, anche quest’anno, una selezione di look disegnati e realizzati appositamente per lei dalla maison fiorentina: capi già iconici e creazioni custom made nate per coniugare raffinatezza sartoriale e carisma scenico. Un codice di stile collaudato che rispecchia la firma inconfondibile di Scervino e il carisma e la presenza scenica di Giorgia.

La collaborazione tra la cantante romana e la casa di moda ha già incantato durante tutto il 2025 e parte del 2026, a partire dal tour celebrativo 'Come Saprei Live 2025', per proseguire in concomitanza del 'Palasport Live 2025/26', del 'G-Summer Tour 2026', oltre all’imminente 'G-Last Call' (atto conclusivo del tour che si terrà nei palazzetti e nelle arene monumentali). Giorgia ha esibito poi abiti esclusivi firmati Ermanno Scervino in occasione di tutta la scorsa edizione di X Factor, oltre che per videoclip ed eventi che hanno impegnato la cantante nel corso dell’ultimo anno e che l’hanno vista raggiungere traguardi eccezionali.

“Vestire Giorgia è un onore e una sfida che si ripete – commenta Ermanno Scervino –. La sua autenticità e la sua energia espressiva sono lo specchio dello spirito della nostra Maison”. La scelta di Ermanno Scervino come firma del guardaroba di Giorgia riflette una visione di stile condivisa: ogni uscita pubblica, performance e, anche per questa stagione, diventa il secondo capitolo di un racconto comune e spettacolare all’insegna dell’unicità del made in Italy.

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X Factor Ermanno Scervino made in Italy
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