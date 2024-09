Iceberg, 50 anni a tutto colore

Cinquanta anni a tutto colore. Iceberg taglia il traguardo dei cinque decenni e festeggia con uno show e un party celebrativo alla Pelota in un racconto fatto di colore ed energia positiva. “Desidero ringraziare personalmente la signora Giuliana Marchini Gerani e il signor Silvano Gerani, fondatori di Gilmar, e il visionario creativo Jean-Charles de Castelbajac, che insieme a Giuliana ha dato inizio al percorso di Iceberg - afferma James Long, direttore creativo del marchio -. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i designer, i creativi e i membri del team Gilmar, che sono stati fondamentali in questi straordinari 50 anni di moda". Cinquant’anni di un marchio che dal 1974 guarda al futuro, mantenendo viva la filosofia che ha sempre caratterizzato Iceberg: innovazione e ottimismo quotidiano, tra stile urbano e sportswear.

“Tutti i grandi talenti della moda sono passati per Iceberg, da Jean-Charles de Castelbajac a Marc Jacobs - ricorda Paolo Gerani, ceo di Gilmar a margine della sfilata -. In questi 50 anni abbiamo dato una chance a tanti creativi che non erano nessuno. Abbiamo fatto da incubatore di talenti e questo ci ha consentito di essere qui oggi”. In passerella il colore è protagonista: dai leggeri soprabiti reversibili realizzati con due strati di popeline tagliato a vivo alle tonalità audaci come l'arancione bitter o il blu Iceberg. Per le donne sono abbinati a minigonne avvolgenti, per gli uomini a shorts. Gli abiti in pelle scamosciata dai colori acidi portano un'energia estiva in città, con profonde scollature a oblò trattenute da collane con targhette metalliche logate, e lunghezze che sfiorano i piedi, arricchite da eleganti spacchi.

Gli abiti in maglia a coste si distinguono per le spalline incrociate sulla schiena e lo scollo a oblò sul davanti, con lunghezze che scendono appena sotto il ginocchio. Non mancano camicie in pelle scamosciata, declinate nei toni acidi, abbastanza oversize da essere indossate come abiti, oppure, per gli uomini, abbinate a pantaloni in lino a righe color cammello o a shorts sartoriali mentre i cappotti da città, con tasche doppie, si presentano in cammello o in tonalità accese, da indossare sopra top a fascia, minigonne o pencil skirt. “James ha lavorato con l’archivio - assicura Gerani -. Questa collezione non è una narrazione nostalgica del brand ma è ispirata al lavoro di Jean-Charles de Castelbajac, e gioca in modo sofisticato con il colore, a volte anche rischiando”.

Lato accessori, questa stagione vede il debutto della nuova collezione di occhiali Iceberg, disegnata da James Long e prodotta da AVM 1959, mentre ai piedi spiccano kitten heels e scarpe basse e borse oversize e con tasche completano i look. Le celebrazioni non finiscono qui. La storia unica di Iceberg è raccolta nel volume ‘Iceberg 1974-2024 Rewind-Fast Forward’, in uscita a ottobre per i tipi de La Nave di Teseo, e racconta il brand dagli inizi fino ad oggi, con ampi excursus sul lavoro di Jean-Charles de Castelbajac e James Long. (di Federica Mochi)