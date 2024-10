Kappa lancia capsule dedicata a Joker

Kappa, lo storico marchio tra i leader nel settore italiano dell’abbigliamento sportivo, lancia una nuova capsule collection in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Una collezione da taglio streetwear, in completa armonia con lo stile del brand italiano, che ha come protagonista Joker, l’iconico villain dei fumetti DC Comics e arcinemico di Batman. La capsule unisce l'heritage di Kappa, che emerge in particolare tramite l’iconica tuta 222Banda e a due jersey di ispirazione calcistica degli anni ’90, alla forza dirompente del Joker, creando una linea che esprime una perfetta fusione tra moda e cultura pop.

Per il lancio della collezione, Kappa ha scelto una location simbolica e suggestiva: la Fiera del Fumetto di Torino, nel cuore di Piazza Madama Cristina. In questo scenario, la campagna fotografica, curata dal fotografo Paolo Pettigiani, ha preso vita tramite un approccio autentico: a differenza delle classiche campagne pubblicitarie, Kappa ha deciso di rendere protagonisti di questo shooting, invece di modelli professionisti, i tanti visi e persone che popolano la fiera. Commercianti, appassionati di fumetti e passanti sono stati immortalati da scatti che incarnano al meglio lo spirito della collezione e l’energia della città.

La capsule Joker x Kappa presenta una gamma di capi audaci e versatili: dalle tute 222Banda con stampe grafiche iconiche, ai pantaloni in acetato con dettagli ispirati all’iconografia del Joker, fino alle due jersey di ispirazione calcio anni ’90 che completano ogni look con uno stile distintivo. Ogni pezzo della collezione riflette l’incontro tra lo streetwear contemporaneo e il mood ribelle e imprevedibile del personaggio DC, unendo tessuti tecnici, linee dinamiche e design audaci. La collezione sarà disponibile a partire dal 4 ottobre in selezionati negozi Robe di Kappa, online su kappa.com e presso selezionati rivenditori autorizzati.