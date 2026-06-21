Kiton celebra la 'verità del fare' con il ritorno all'eleganza

La verità non ha bisogno di essere dichiarata. Si manifesta nei gesti, nella coerenza delle scelte, nella qualità che attraversa il tempo e ne supera le mode. È una presenza discreta ma riconoscibile, che si rivela attraverso il fare. Per la primavera-rstate 2027, Kiton dedica la propria collezione uomo alla 'verità del fare': un principio che non appartiene all'ideale, ma alla pratica quotidiana. È la capacità di mostrare con naturalezza ciò che si è, attraverso il valore della responsabilità, il coraggio della trasparenza e il rispetto per il lavoro ben fatto. Una cultura fondata sulla dedizione, sulla precisione e sulla gratitudine verso il sapere artigianale che si tramanda e si rinnova. Una porta aperta sul proprio modo di essere: nulla da nascondere, tutto da mostrare. Questa visione prende forma in una collezione che celebra il ritorno dell'eleganza come espressione autentica dell'uomo contemporaneo. L'abito riconquista un ruolo centrale nel guardaroba, interpretato con una nuova naturalezza: formale e al tempo stesso rilassato, rigoroso ma leggero. Le silhouette si allungano, le proporzioni si fanno più morbide, i pantaloni recuperano una costruzione classica accompagnando il corpo con comfort e misura.

La leggerezza diventa il linguaggio della stagione. Il lino attraversa l'intera collezione, dagli abiti alle giacche, fino alle combinazioni più sofisticate con il cashmere, creando tessuti dalla mano impalpabile e dalla straordinaria ricchezza materica. Una scelta che esprime il desiderio di un'eleganza estiva essenziale, capace di coniugare raffinatezza e naturalezza. La ricerca cromatica si sviluppa attraverso un sofisticato gioco di contrasti. Non è il singolo colore a definire la collezione, ma il dialogo tra le tonalità. I grigi si illuminano di sfumature giallo tenue, i blu incontrano accenti di acquamarina e verdi delicati, i biscotto si arricchiscono di profondità attraverso contrappunti blu. Ogni colore nasce dall'incontro con il suo complemento, in un equilibrio studiato che privilegia la discrezione alla dichiarazione. Anche la maglieria interpreta questa nuova sensibilità. La polo si afferma come elemento essenziale del guardaroba contemporaneo, sostituendo progressivamente la t-shirt e introducendo un linguaggio più evoluto e raffinato.

Filati di lino finissimi, realizzati con titoli eccezionali e lavorati sugli storici telai del maglificio Kiton di Fidenza, danno vita a capi di straordinaria leggerezza, espressione di una competenza tecnica sempre più rara. Nella camiceria convivono permanenza e rinnovamento. Accanto agli intramontabili simboli dell'eleganza maschile – la camicia bianca e quella in denim – ritornano i disegni della tradizione: righe sottili, bastoncini e quadri reinterpretati attraverso una sensibilità contemporanea e una palette luminosa. La collezione si completa con un universo di accessori in continua evoluzione. Mocassini estivi e sneakers in pellami pregiati, come il cervo, esprimono la stessa attenzione alla qualità e al dettaglio che definisce l'intera proposta. Le borse acquistano una presenza sempre più rilevante, attraverso tele raffinate e lavorazioni in pelli esclusive, fino alle interpretazioni più preziose.