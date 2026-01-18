circle x black
Kiton, la verità del fare come atto contemporaneo

Per l'autunno-inverno 2026/27 uomo, la ricerca tessile resta uno dei pilastri fondanti della maison partenopea

Alcuni look della collezione Kiton fw 2026-27
Alcuni look della collezione Kiton fw 2026-27
18 gennaio 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In un tempo che spesso confonde il valore con l’apparenza, Kiton riporta lo sguardo sull’essenza del gesto come pratica quotidiana: fare bene, con responsabilità. La 'Verità del Fare' il tema scelto per raccontare il prossimo autunno-inverno, è un modo di essere che prende forma nella dedizione e nella precisione della mano che lavora. All’interno di questa visione prende forma la collezione uomo, costruita come un racconto per episodi. Ogni capitolo interpreta una diversa occasione d’uso del guardaroba maschile contemporaneo, delineando un percorso articolato che riflette l’evoluzione dello stile Kiton: fedele alla propria identità fatta di eleganza e modernità.

La ricerca tessile resta uno dei pilastri fondanti della maison partenopea. I materiali, sviluppati in esclusiva dal lanificio di Biella, sono il risultato di una sperimentazione continua che unisce savoir-faire artigianale e innovazione. Grande attenzione è dedicata allo studio dei volumi, progettati per garantire una vestibilità confortevole senza compromettere proporzioni e struttura. I dettagli definiscono invece un’estetica raffinata e misurata. Anche il colore segue questa filosofia, accompagnando con accenti misurati e abbinamenti sofisticati. L’uomo contemporaneo riscopre il piacere di superare la rigidità della monocromia, scegliendo un guardaroba leggermente più vivace, capace di esprimere carattere e individualità senza rinunciare all’eleganza.

In questo scenario, Kiton affronta la sfida di un costante innalzamento qualitativo, introducendo in ogni capo un valore aggiunto tangibile, nei materiali e nelle proposte di styling. La collezione conferma così l’impegno di Kiton nel ridefinire i codici dell’eccellenza sartoriale contemporanea, restando fedele al verità del fare.

