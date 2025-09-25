L'estate Casadei tra fragole e Blade: "Amore in tutto quello che facciamo"

Fragole, animalier, cuori e, righe marinare. Per la primavera-estate 2026, Casadei e Alessandro Enriquez firmano una capsule collection che sa di sole, ironia e Made in Italy. Una collezione spensierata e travolgente, pensata per vivere l’estate in libertà. “È stato tutto immediato, ci siamo capiti al volo - racconta all’Adnkronos il direttore creativo Cesare Casadei -. Ho visto le sue stampe e mi sono venuti subito degli input. Abbiamo messo a fuoco i modelli con facilità, quasi esagerando per entusiasmo. Dal leopardato con le bocche e le fragole ai toni marinaretti bianco-rosso e bianco-blu, fino alla bandiera italiana: è venuto fuori tutto ciò che siamo. Ogni elemento di questa capsule è un pezzo di Casadei, della sua storia e del suo Dna. È stata un’esperienza spontanea, carica di energia e di quella gioia di vivere che vogliamo trasmettere con ogni scarpa, borsa e accessorio”.

Casadei racconta l’incontro con Enriquez come un colpo di fulmine creativo: hanno trovato subito la direzione giusta, trasformando stampe e modelli in un progetto fresco e immediato. “Abbiamo lavorato senza forzature - ammette -. Il logo della collaborazione racconta questa passione condivisa, l’amore che mettiamo in ciò che facciamo. Volevamo qualcosa di autentico, che resti nel tempo”. Dalla leggerezza della capsule si passa alla nuova collezione, che diventa manifesto di forza e femminilità. Protagonista assoluto, il tacco Blade. Il nuovo Blade Victory osa con una doppia T-bar, il Superblade Sharp, visto a Cannes, porta la sensualità al massimo, mentre Belle Epoque è il tacco gioiello tempestato di cristalli portafortuna. Le atmosfere estive prendono vita con il sandalo Julia, con intreccio a otto capi, i cinturini luminosi di Andromeda e la vernice Samurai Ultrared, che accende la notte. Venus, tacco a cono in raso lavanda o citrino, porta un tocco scultoreo e sorprendente.

La collezione celebra anche l’artigianato: le slide Mariposa richiamano le ali delle farfalle, le Aruba giocano con le pieghe come origami, le Amalfi si ispirano alle corde nautiche, mentre torna la borsa Vendôme in versione hobo. Non manca il plateau: Elsa rilegge gli anni ’70 con tomaie a raggiera e un’allure dinamica e contemporanea. Chiude la collezione Futura, la capsule disegnata interamente in 3D, simbolo di un brand che guarda avanti senza rinunciare alla tradizione. L’invito del brand romagnolo, amato dalle celebrities di tutto il mondo, è di vivere l’estate con energia, leggerezza e consapevolezza in un viaggio tra icone, nostalgia e visione. In puro stile Casadei. (di Federica Mochi)