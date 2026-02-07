circle x black
Milano-Cortina, Moncler firma le uniformi del Brasile

Create in collaborazione con l’iconico designer brasiliano Oskar Metsavaht, e sotto la direzione creativa di Remo Ruffini, reinterpretano un'icona del brand: la giacca Karakorum

Le uniformi del Brasile realizzate da Moncler
07 febbraio 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Sono firmate Moncler le uniformi esclusive realizzate come sponsor ufficiale del comitato olimpico brasiliano per le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Creati in collaborazione con l’iconico designer brasiliano Oskar Metsavaht e sotto la direzione creativa di Remo Ruffini, questi capi uniscono l’energia del Brasile con l’expertise tecnica distintiva di Moncler. Indossati dal team Brasile e dal portabandiera e brand ambassador di Moncler Grenoble, Lucas Pinheiro Braathen, questi capi segnano un momento decisivo in cui identità culturale, performance e avanguardia tecnica si incontrano sul palcoscenico più prestigioso degli sport invernali.

Ispirate ai codici stilistici distintivi di Moncler e al suo Dna alpino, le uniformi reinterpretano un'icona del brand: la giacca Karakorum, originariamente pensata per la prima spedizione sul K2 degli alpinisti italiani Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. L’idea creativa di Oskar è visibile nei bozzetti dei capi, poi affinati nel processo di progettazione. I portabandiera Lucas Pinheiro Braathen e Nicole Silveira indosseranno mantelli bianchi e voluminosi, caratterizzati da una silhouette lunga e sinuosa che genera un sorprendente senso di movimento. Il design mantiene i dettagli iconici della giacca Karakorum: l’inconfondibile apertura a doppio bottone, la tasca sul petto e un cappuccio ampio, realizzato per garantire protezione dalle condizioni più estreme. All’interno di ogni mantello è presente la bandiera brasiliana, valorizzata da una ricercata lavorazione a intarsio, che spicca mentre Nicole a Cortina e Lucas a Milano calcano la loro memorabile passerella durante la cerimonia. Le uniformi sono realizzate nell’iconico nylon laqué riciclato di Moncler, che combina prestazioni tecniche e eleganza

La palette delle uniformi richiama i colori del Brasile: i portabandiera indossano il bianco e il verde, mentre gli altri componenti del Team Brasile sfilano nelle tonalità di blu e verde. Tutti i capi sono impreziositi dalla stella brasiliana, dallo stemma del Comitato Olimpico Brasiliano e dal logo Moncler. I look blu sono composti dalle iconiche giacche Moncler, abbinate a shorts per gli uomini e a gonne per le donne. Completano l’insieme gli stivali Moncler Altive, reinterpretati in esclusive varianti di colore nei toni del bianco e del blu, per un perfetto equilibrio tra stile e funzionalità. Per Oskar Metsavaht e Moncler, disegnare le uniformi del Team Brasile per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi rappresenta "un ritorno simbolico alle proprie radici", riaffermando le origini comuni nel mondo dell’alpinismo e della performance d’eccellenza.

Nel 1997, Metsavaht ha gareggiato in rappresentanza del Brasile nella gara di snowboard slalom gigante Fis in Sud America, aggiudicandosi il terzo posto a Valle Nevado, in Cile. Il suo primo progetto di abbigliamento è stato una giacca creata per una spedizione sulle Ande, che ha segnato l'inizio di un dialogo duraturo tra design, sport e attività outdoor. Il design delle uniformi del team Brasile per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 segna quindi il ritorno di Metsavaht alle origini che hanno plasmato la sua visione creativa, riaffermando un amore profondo e duraturo per gli sport invernali, nonché una visione contemporanea e sofisticata del design e della cultura brasiliana.

Per Moncler, questa collaborazione segna un grande ritorno sulle piste olimpiche, proprio in Italia. Milano Cortina 2026 arriva quasi sessant’anni dopo l'ultima partecipazione olimpica del brand a Grenoble, in Francia, rappresentando un passato che continua a rivivere oggi con Moncler Grenoble che unisce performance e stile. La storia condivisa da Moncler e Oskar Metsavaht costituisce la base di questo progetto, unendo gli sport invernali a una visione contemporanea dello stile metropolitano. Caratterizzati da un design orientato alla performance, i capi sono realizzati per affrontare le condizioni più estreme, senza mai rinunciare a raffinatezza ed eleganza. Il brand inaugurerà la mostra Moncler Grenoble Beyond Performance nel giardino interno del Portrait Milano a partire dall'8 febbraio.

Tag
Milano Cortina 2026 Moncler Olimpiadi Brasile Design Sport Invernali
