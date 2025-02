MM6 Maison Margiela, il guardaroba si fa essenziale e 'drammatico'

Vibe berlinesi e una certa drammaticità puntellano la collezione di MM6 Maison Margiela andata in scena alla Pelota di Milano, trasformata per l'occasione in uno spazio con luci soffuse, fumo e teli bianchi a coprire le sedute degli ospiti. Una collezione co-ed per il marchio di Otb di Renzo Rosso, che per il prossimo autunno-inverno punta tutto sul guardaroba essenziale con capi molto indossabili, come da Dna del marchio.

C'è tutto il vocabolario del brand nei classici proposti, come il trench decostruito, il cappotto sartoriale, i top di mesh, il tailleur pantalone, l'abito a colonna, la tuta e i minidress stropicciati o arricciati. Anche le cuciture sono protagoniste, e tutt'altro che nascoste vengono esasperate lateralmente, come nei pantaloni ampi.

Maschile e femminile si fondono in una palette che spazia dal nero al grigio e marrone, con accenti di bianco, turchese e rosso ,mentre le spalline bold e le imbottiture donano struttura e linearità alla silhouette. Il tocco di classe è senza dubbio rappresentato dall'andatura drammatica dei modelli in passerella, che posano, si fermano e ammiccano agli ospiti, donando alla collezione un'attitudine persino cinematografica. (di Federica Mochi)