Moda: a Roma II edizione di 'Forma', evento dedicato a creatività e formazione

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha registrato la partecipazione di oltre 25.000 studenti e la presenza di ospiti di rilievo internazionale come Domenico Dolce e Giancarlo Giammetti, ha aperto oggi presso il Centro Congressi La Nuvola la II edizione di 'Forma' l'evento dedicato alla formazione nel settore moda che proseguirà fino a domani. Il tema dell’edizione 2026, "Identità contemporanea: l’abito, le community e il riconoscersi", propone una riflessione sul ruolo della moda come linguaggio identitario e strumento di appartenenza, con un focus sulle subculture intese come spazi di aggregazione, condivisione e costruzione del sé. Nel corso delle due giornate, il Centro Congressi La Nuvola si trasformerà in un laboratorio dinamico e multidisciplinare, dove gli studenti delle principali scuole di moda romane potranno confrontarsi, progettare e presentare i propri lavori, dando vita a un’esperienza immersiva che intreccia formazione, creatività e innovazione. Attraverso un programma articolato di attività, 'Forma' mira a valorizzare il talento emergente e a rafforzare il dialogo tra moda e arti contemporanee, contribuendo allo sviluppo culturale e produttivo del settore. L’8 maggio si è aperto con l'incontro 'Balestra. L’unicità che continua' con Sofia Bertolli Balestra e Pablo Patanè, dedicato al valore della differenza come atto creativo. A seguire, Olivier Theyskens dialogherà con Andrea Batilla in 'Gloomy Trips. Origins of an identity', un racconto sulle origini di un’identità stilistica e sull’influenza delle subculture nella costruzione del linguaggio della moda. Nel pomeriggio, Maria Grazia Chiuri è stata protagonista dell’incontro 'Subculture, corpo e moda' insieme a Chiara Valerio, Maria Luisa Frisa, Domitilla Dardi e Karishma Swali, in una riflessione sul rapporto tra identità, appartenenza e rappresentazione contemporanea. In programma, sempre nella giornata di oggi, il dialogo tra Lorenzo Serafini e David Koma, moderato da Francesca Ragazzi, dedicato ai temi della continuità e della trasformazione nelle maison italiane. La giornata è proseguita con 'Leadership al femminile: tre prospettive nella moda', con Carolina Cucinelli, Michelle Francine Njilla Ngonmo e Francesca Ragazzi in conversazione con Francesca Marani, e si è conclusa con la presentazione del fashion film 'Subcultures: Beyond | Beneath' di M-C Hill.

Anche il programma di domani offrirà un ampio calendario di incontri dedicati ai linguaggi contemporanei della moda e dell’identità. La giornata si aprirà con 'Expressions in Movement: Empowerment Identity', conversazione tra Etienne Russo e Sara Sozzani Maino sul movimento come linguaggio di empowerment e appartenenza. Seguirà 'Disegnare il futuro' dialogo tra Lavinia Biagiotti Cigna e Flavia Fiorentino dedicato al valore dell’artigianato e del Made in Italy nel sistema moda contemporaneo. In mattinata, Sarah Grittini dialogherà con Elisa Pervinca Bellini nell’incontro 'Il ruolo dello styling nella costruzione dell’identità pubblica tra immagine e personalità', focalizzato sul rapporto tra immagine, celebrità e costruzione dell’identità pubblica. Nel pomeriggio spazio alle nuove generazioni creative con 'Nuovi codici, nuove identità', che vedrà protagonisti Andrea Alchieri per Alchètipo, Yelena Mojarova ed Edward Benedikt Sittler per Moja Rowa e Shun Giovanni Colafato Shimizu per Pecoranera, in conversazione con Simonetta Gianfelici. A seguire, Rebecca Baglini e Giacomo Maiolini dialogheranno con Laura Barth in 'Oltre il talento: come nasce l’artista nell’era dei brand', dedicato alla costruzione dell’identità artistica contemporanea. Chiuderà il programma 'Viaggio nelle subculture contemporanee', con Domenico Formichetti, Michele Perna e Mattia Greco, in un confronto sui rapporti tra musica, immagine, design e culture underground contemporanee.

Tra le principali novità di questa edizione, l’estensione degli spazi con l’utilizzo del piano inferiore rispetto all’Auditorium, che ospiterà lo Speaker Corner. Un’area dedicata a incontri, presentazioni ed esibizioni. Dopo Niccolò Filippucci, reduce dalla vittoria a Sanremo Giovani, il 9 maggio interverrà Lea Gavino, artista e attrice. "Dopo il successo dell'anno scorso, Forma si conferma l'appuntamento più importante per la formazione sulla moda a Roma e nel Lazio - ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale - Siamo orgogliosi di aver dato a migliaia di studenti la possibilità di mostrare le proprie creazioni, incontrare i propri idoli e ascoltare i preziosi consigli degli ospiti internazionali. Siamo felici che sia diventata una normalità unire le principali accademie di Roma e del Lazio in un progetto comune per promuovere la moda e la formazione. Settori in crescita, con le accademie che stanno registrando numeri record, con oltre 2500 iscritti.. Vogliamo valorizzare i nostri ragazzi e la nostra città, che è tornata a essere un punto di riferimento nella moda grazie a un lungo lavoro iniziato nel 2021 e a una strategia precisa - ha aggiunto- Ringrazio tutti i relatori dei talk che hanno accettato di confrontarsi, dialogare e incontrare i nostri giovani, che avranno l’occasione di mostrare le proprie creazioni. Con questo evento vogliamo farli emergere e incentivarli a credere nei propri sogni: chi studia e si impegna deve avere un futuro qui, senza essere costretto a cambiare città o Paese. Ringrazio la Regione Lazio che, come l'anno scorso, ha accettato di condividere un progetto che porterà benefici a tutti. Roma deve essere la città delle opportunità, la città dei giovani, che non sono il futuro ma il presente".