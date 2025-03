Moda, Stefano Dominella: "Rafforziamo etichetta 'made in Europe'"

In un contesto globale sempre più competitivo caratterizzato da incertezze e sfide, come i recenti dazi imposti per esportare negli Stati Uniti, è sempre più urgente la necessità di promuovere e salvaguardare l’eccellenza nel settore della moda, che potrebbe essere penalizzata dalle nuove normative. Stefano Dominella, vice presidente della sezione moda, design e arredo di Unindustria e Presidente onorario della maison Gattinoni, propone di rafforzare l’etichetta 'Made in Europe' al fine di rafforzare i legami tra i paesi leader nel panorama della moda, come Italia, Francia e Germania.

"Un' iniziativa – dichiara Stefano Dominella - che mira a valorizzare la creatività e la qualità distintiva dei prodotti europei, stabilendo un legame diretto tra l’eccellenza italiana e quella degli altri paesi dell’Europa. Ogni prodotto etichettato sarà il risultato di un processo creativo che unisce tradizione e innovazione, riflettendo le peculiarità culturali di ciascun paese europeo e offrendo ai consumatori una garanzia di artigianalità, innovazione, ricerca e sostenibilità".

"L’etichetta 'Made in Europe', inoltre, si integra perfettamente con il lavoro del Ministero delle imprese e del Made in Italy, che ha avviato un processo di classificazione dei prodotti Made in Italy, con la produzione di etichette esplicative, quindi, non solo promuovere l’alta qualità dei materiali e delle lavorazioni, ma sottolineare l’importanza di pratiche sostenibili e responsabili - spiega ancora Dominella - In un contesto in cui i consumatori sono sempre più attenti all’origine e all’impatto ambientale dei loro acquisti, 'Made in Europe' in sinergia con 'Made in Italy' rappresenta un segno distintivo di fiducia, impegno ed etica".

"Inoltre, l’etichetta offre l’opportunità di raccontare le storie dietro ogni prodotto, valorizzando il lavoro degli artigiani e la loro dedizione nella realizzazione di capi unici - continua il presidente della maison Gattinoni - Così, 'Made in Europe' non solo un’etichetta, ma un vero e proprio manifesto della cultura e dell’innovazione europea, un’unione di forze per affrontare le sfide del mercato e rafforzare la presenza dei nostri marchi a livello globale".