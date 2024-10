Moncler collabora con Lulu Li

Il mondo della creazione digitale ha possibilità̀ illimitate ma trasformare i pixel in capi che possono essere indossati nella vita quotidiana è un'impresa creativa speciale per Moncler. La collezione Moncler x Lulu Li Project è l'innovativa realizzazione della prima collezione fisica dell'artista, che sfrutta il potenziale dell'intelligenza artificiale per creare qualcosa di profondo - e spinge l’innovativa piattaforma di co-creazione di Moncler in un nuovo e inaspettato territorio. Pluripremiata artista cinese, curatrice e fondatrice dello studio di design Didelidi, Lulu Li crea collezioni progettate con l’Ai, spingendo così l'immaginazione verso orizzonti inesplorati.

Il lavoro visionario dell’artista Lulu Li, laureata all'University of the Arts di Londra, sviluppato nell'arco di due decenni, spazia da concettualizzazioni digitali a ispirazioni dal mondo reale, catturando lo straordinario nella quotidianità̀ moderna. Gli strumenti dell’Ai hanno dato vita a innumerevoli possibilità̀ di creare qualsiasi cosa si possa pensare. Tuttavia, Lulu Li preferisce andare contro il trend dell'iper-surrealismo, orientandosi invece verso una connessione con la realtà fisica. Ispirandosi alla fotografia di moda - lookbook in studio, reportage dietro le quinte, scatti delle sfilate - utilizza strumenti di intelligenza artificiale come Midjourney per creare immagini che dialogano con il mondo reale. Le silhouette e i volumi delle collezioni di Lulu Li sono enfatizzati fino a sfidare la gravità, in perfetta sincronia con le abilità tecniche di Moncler e la sua costante spinta a superare i propri limiti. La collezione, creata a partire dai disegni digitali di Lulu Li, è composta da tre piumini, un gilet e una vasta selezione di capi intermedi. La funzionalità è un aspetto fondamentale, e proviene dal profondo apprezzamento per l'abbigliamento da lavoro e casual.

"Essere coinvolta nell'intero processo, 'from bits to atoms', dal digitale alla realtà fisica, è stato un viaggio straordinario - afferma Lulu Li -. Le immagini e le visioni contano, ma vederle trasformarsi in capi di abbigliamento è stato davvero stupefacente". In forte contrasto con le radici ipermoderne legate all'intelligenza artificiale della collezione, i codici dell'antica cultura cinese e i principi del buddismo Zen ispirano la funzionalità modulare, la maestria tecnica e il minimalismo elegante della collezione. La collezione Moncler x Lulu Li Project sarà lanciata presso selezionati negozi Moncler in Cina e su moncler.cn il 24 ottobre, e sarà disponibile a livello globale in selezionati negozi Moncler e moncler.com dal 28 ottobre. Un esclusivo pre-lancio della collezione è disponibile presso Harrods, Londra.