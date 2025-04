Mostre, 'Dal Cuore alle Mani', a Roma l'eccellenza del made in Italy firmata D&G

E' stata una delle esposizioni più amate, più ricercate, più applaudite. Dopo Milano (Palazzo Reale) e Parigi (Grand Palais) 'Dal cuore alle Mani', la mostra firmata Dolce & Gabbana arriva a Roma al Palazzo delle Esposizioni il 14 maggio e sarà aperta al pubblico fino al 13 agosto. Un ritorno in Italia, negli spazi di Pio Piacentini inaugurati nel 1883, che si carica di nuovi significati. Non si tratta di un semplice riallestimento, ma di una narrazione ripensata per il contesto, dove le creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana entrano in dialogo con l’impianto architettonico neoclassico, scenografia unica per un viaggio non solo nella moda, ma nel tempo, nell’arte, nella memoria e nella materia.

La mostra, curata da Florence Müller con le scenografie di Agence Galuchat, raccoglie oltre 200 creazioni uniche di Dolce&Gabbana, simbolo dello stile italiano dell’Alta Moda. Una vetrina dell’impareggiabile maestria e dell’artigianalità espresse dal marchio, 'Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana'. Una lettera d’amore aperta alla cultura italiana, da sempre ispirazione e musa delle creazioni D&G. La mostra ne ripercorre lo straordinario processo creativo, dal 'cuore' appunto, da cui scaturiscono le idee, alle 'mani', in cui le idee prendono forma. L’esposizione, inoltre, include il lavoro di selezionati artisti visivi in dialogo con la creatività di Dolce&Gabbana.

Il percorso espositivo si sviluppa in un susseguirsi di grandi sale immersive su una superficie di circa 1.500 mq, esplorando il pensiero creativo e non convenzionale del brand nel mondo del lusso. Elegante, sensuale e unico, ma anche ironico, irriverente e rivoluzionario. Le creazioni sono raccontate attraverso una serie di temi che evidenziano le molteplici influenze culturali italiane alle radici di Dolce&Gabbana. Dall’arte all’architettura, dall’artigianato d’eccellenza al folklore, dalla musica all’opera, il balletto, il teatro e, naturalmente, le suggestioni della 'dolce vita'. E come suggerisce la curatrice della mostra Florence Muller, 'immergetevi nel mondo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, dove magia e fantasia, leggenda e realtà si intrecciano'.