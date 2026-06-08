circle x black
Cerca nel sito
 

Pignatelli diventa official formalwear partner nazionale calcio Marocco

La partnership accompagnerà il team verso i prossimi due campionati del mondo Usa e Marocco con le collezioni ufficiali formalwear

Pignatelli diventa official formalwear partner nazionale calcio Marocco
08 giugno 2026 | 11.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pignatelli annuncia la nuova partnership con Fédération Royale Marocaine de Football per la realizzazione delle divise ufficiali fuori dal campo della nazionale maschile marocchina, della dirigenza e dello staff tecnico. L’accordo accompagnerà la Federazione nei prossimi appuntamenti internazionali, inclusi i due campionati del mondo Usa e Marocco, consolidando un sodalizio all’insegna dell’eleganza, dell’identità e della rappresentanza istituzionale. La nuova uniforme ufficiale, pensata per le occasioni formali e i momenti istituzionali della squadra, è composta da un abito blu scuro abbinato a camicia bianca e cravatta rossa. Un dettaglio distintivo arricchisce ogni capo: sul taschino è applicata la bandiera del Marocco, simbolo di appartenenza e orgoglio nazionale. Ogni calciatore riceverà inoltre una sacca porta abito personalizzata con il logo della Federazione, realizzata per accompagnare la squadra durante tutti gli spostamenti ufficiali.

CTA

La partnership comprenderà inoltre lo sviluppo e la gestione del merchandising ufficiale degli accessori Frmf, con una linea dedicata composta da borse, profumi, occhiali e cappelli, pensata per rafforzare ulteriormente l’identità e l’immagine della Federazione anche al di fuori del contesto sportivo. Questa collaborazione rappresenta per Pignatelli un importante riconoscimento internazionale e conferma la volontà del brand di affiancare realtà sportive di primo piano attraverso uno stile capace di coniugare tradizione sartoriale italiana, contemporaneità e identità nazionale.

“Vestire una nazionale significa tradurne identità, valori e immagine attraverso uno stile riconoscibile e coerente. Con questa collaborazione, Pignatelli rafforza la propria presenza nel panorama internazionale accompagnando la Fédération Royale Marocaine de Football per i prossimi due campionati del mondo Usa e Marocco” afferma Francesco Gianfala, proprietario di Pignatelli. La partnership segna un nuovo capitolo per entrambe le realtà, unite da una visione condivisa di eccellenza, rappresentanza e prestigio internazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Trump sbotta e abbandona intervista: "La stampa è corrotta" - Video
Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Jovanotti chiama il vescovo sul palco: "Benedica il popolo, ne abbiamo bisogno"
Cobolli-Zverev finale Roland Garros, Russell Crowe tifa per il tedesco
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo
Scioperi a giugno 2026, il calendario
Gianni Morandi canta 'Caruso', omaggio a Dalla all'Arena di Verona - Video
Maturità 2026, come funziona: i dati - Video
Luca Carboni: "Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione" - Video
Treviso, capriolo si perde e finisce nel giardino di una casa: il video del momento in cui torna libero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza