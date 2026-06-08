Pignatelli diventa official formalwear partner nazionale calcio Marocco

Pignatelli annuncia la nuova partnership con Fédération Royale Marocaine de Football per la realizzazione delle divise ufficiali fuori dal campo della nazionale maschile marocchina, della dirigenza e dello staff tecnico. L’accordo accompagnerà la Federazione nei prossimi appuntamenti internazionali, inclusi i due campionati del mondo Usa e Marocco, consolidando un sodalizio all’insegna dell’eleganza, dell’identità e della rappresentanza istituzionale. La nuova uniforme ufficiale, pensata per le occasioni formali e i momenti istituzionali della squadra, è composta da un abito blu scuro abbinato a camicia bianca e cravatta rossa. Un dettaglio distintivo arricchisce ogni capo: sul taschino è applicata la bandiera del Marocco, simbolo di appartenenza e orgoglio nazionale. Ogni calciatore riceverà inoltre una sacca porta abito personalizzata con il logo della Federazione, realizzata per accompagnare la squadra durante tutti gli spostamenti ufficiali.

La partnership comprenderà inoltre lo sviluppo e la gestione del merchandising ufficiale degli accessori Frmf, con una linea dedicata composta da borse, profumi, occhiali e cappelli, pensata per rafforzare ulteriormente l’identità e l’immagine della Federazione anche al di fuori del contesto sportivo. Questa collaborazione rappresenta per Pignatelli un importante riconoscimento internazionale e conferma la volontà del brand di affiancare realtà sportive di primo piano attraverso uno stile capace di coniugare tradizione sartoriale italiana, contemporaneità e identità nazionale.

“Vestire una nazionale significa tradurne identità, valori e immagine attraverso uno stile riconoscibile e coerente. Con questa collaborazione, Pignatelli rafforza la propria presenza nel panorama internazionale accompagnando la Fédération Royale Marocaine de Football per i prossimi due campionati del mondo Usa e Marocco” afferma Francesco Gianfala, proprietario di Pignatelli. La partnership segna un nuovo capitolo per entrambe le realtà, unite da una visione condivisa di eccellenza, rappresentanza e prestigio internazionale.